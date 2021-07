Macron impose la vaccination obligatoire en France aux soignants mais la FDA aux Etats-Unis n'a pas encore approuvé entièrement le vaccin Pfizer contre la Covid-19.

Selon Lockdown Sceptics, la Food and Drug Administration (FDA) décidera s’il faut approuver complètement l’utilisation du vaccin Pfizer contre la COVID-19 aux États-Unis pour les personnes âgées de 16 ans et plus au plus tard en janvier 2022. Le vaccin n’est actuellement autorisé qu’en cas d’urgence chez les Etatsuniens de 12 ans et plus et a été administré à des millions de personnes à travers le monde.