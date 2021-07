Nancy et Paul Pelosi gagnent des millions en négociant des actions de sociétés qu'ils règlementent activement (Substack)

Nancy et Paul Pelosi gagnent des millions en négociant des actions de sociétés qu'ils règlementent activement Article originel : Nancy and Paul Pelosi Making Millions in Stock Trades in Companies She Actively Regulates Par Glenn Greenwald Substack

La Présidente, déjà l’une des membres les plus riches du Congrès, est devenu beaucoup plus riche grâce aux manœuvres d’investissement dans les Big Tech, alors qu’elle discute en privé avec leurs PDG.



La présidente de la Chambre, Nancy Pelosi (D-CA), est la sixième membre la plus riche du Congrès, selon les plus récents états financiers déposés en 2019. Alors que la démocrate de Californie a gravi les échelons du parti et a obtenu de plus en plus de pouvoir politique, sa richesse personnelle a augmenté. Mme Pelosi « a vu sa richesse passer de 41 millions de dollars en 2004 à près de 115 millions de dollars », rapporte le groupe de transparence à but non lucratif Open Secrets. Même selon les normes de richesse qui définissent ce corps législatif — « plus de la moitié des membres du Congrès sont millionnaires » — la richesse et le style de vie de la politicienne libérale de longue date et de la législatrice la plus puissante de Washington sont somptueux.

Et depuis qu’elle est montée au sommet de la Maison, Pelosi et son mari, Paul, s’enrichissent de plus en plus. Une grande partie de leur richesse supplémentaire est due à des décisions extrêmement lucratives et "chanceuses" au sujet de quand acheter et vendre des actions et des options dans les industries et les entreprises mêmes sur lesquelles Pelosi, en tant que Présidente de la Chambre, exerce une influence énorme et directe...

