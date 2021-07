"Nous obliger à recevoir le vaccin contre la Covid pour pouvoir aller à l'université est de la pure tyrannie" (The Mirror)

Nous obliger à recevoir le vaccin Covid pour pouvoir aller à l'université est une pure tyrannie".

Le refus du gouvernement d'exclure les étudiants de l'obligation de montrer leur statut vaccinal Covid-19 est anti-britannique, terrifiant et constitue un embarras national, estime Sophie Corcoran. Le conseil médical et scientifique est de se faire vacciner contre le virus Covid lorsqu'on vous le propose afin de vous protéger, vous et vos proches, contre ce virus.

'Une vaccination contre la Covid pour accéder à l'éducation 'sont des mots que je n'aurais jamais cru pouvoir entendre dans ce pays".

Des mots qui me font frissonner à la perspective terrifiante de me voir refuser une éducation simplement parce que je n'ai pas été vacciné.

Pour nous, étudiants, les deux dernières années ont été un défi monumental pour notre éducation. Ceux d'entre nous qui ont commencé leur cours de A-level en 2019 ont passé un quart de leur cours à apprendre à la maison.

Nous avons dû nous battre pendant des mois d'apprentissage en ligne avec une capacité limitée à communiquer avec les enseignants, sans parler des annulations d'examens et de tout le chaos que cela a provoqué.

Êtes-vous d'accord avec Sophie, ou les étudiants universitaires devraient-ils être encouragés à prouver leur statut vaccinal Covid pour pouvoir assister aux cours en présentiel ? Donnez votre avis dans les commentaires ci-dessous...



