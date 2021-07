Pas de vaccin, pas de vote ? Le projet de passeport vaccinal de Macron suscite la fureur (The Spectator)

Pas de vaccin, pas de vote ? Le projet de passeport vaccinal de Macron suscite la fureur Article originel : No vax, no vote? Macron’s vaccine passport plan sparks fury The Spectator, 23.07.21

Faudra-t-il produire un passe sanitaire (passeport de vaccination) pour pouvoir voter en France ? Avec 221 jours avant le premier tour de la prochaine élection présidentielle, la simple rumeur d’une mesure aussi sinistre provoque une certaine hystérie.

Les médias en accord avec le président Emmanuel Macron (franchement, la plupart) ont crié à la Fake news ce soir. Peut-être. Il est vrai que la loi sur le passeport de vaccination du gouvernement, qui est actuellement adoptée à toute vapeur par l’Assemblée nationale, n’exige pas expressément que la preuve de vaccination soit soumise au vote.

Mais il ne l’exclut pas non plus spécifiquement. Et avec la nouvelle loi draconienne de Macron exigeant que ceux qui n’ont pas de tels passeports soient exclus des restaurants, des trains, des lieux de travail et des galeries d’art, la rumeur est passée à la vitesse supérieure. Il sera même illégal d’entrer dans un hôpital sans passe sanitaire hormis pour les urgences...

