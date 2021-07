Pourquoi Jean Castex ment lorsqu'il affirme que "96% des 18 000 cas positifs en France n'étaient pas vaccinés"

Le mardi 20 juillet, au Jt de 13h de TF1, le premier ministre français a allégué que 96% des personnes infectées par la Covid n'étaient pas vaccinées pour encourager la vaccination face à la "quatrième vague" émergeante en France. Il a déclaré au Jt de TF1 : "96% de ces 18 0000 cas (de la Covid) n'étaient pas vaccinés".



Selon le Huffington Post, Castex faisait référence à une récente étude déjà évoquée par son ministre de la santé, Olivier Veran, sur les cas de Covid-19. Ce chiffre, cependant, selon plusieurs sources, est fort discutable.

En effet, les bases de données SI-DEP (cas positifs) et VAC-SI (vaccination) ne fournissent pas encore quotidiennement de telles informations "recoupées". Il s'agit selon Newsrnd d'une extrapolation dangereuse.

Selon l'émission radio de France Info, du 21.07.21, "Le vrai du faux", les chiffres avancés portent sur une cohorte de 2000 patients dans la semaine du 24 juin et concernent tant des primo-vaccinés (une seule dose) que des personnes vaccinées complètement. Castex aurait fait un amalgame que même les services de santé ne valident pas. En fait, dans cette étude, 9% ont reçu leur première dose, 4% leurs deux doses et 83% aucune injection. Matignon a confirmé au Parisien que Jean Castex a repris les résultats d’une étude de la Direction de la recherche, des études, de l’évaluation et des statistiques (Drees), publiée le jeudi 15 juillet. La radio France info déclare sur son antenne ce matin : "Le Premier ministre a commis une erreur en utilisant un chiffre issu d'une étude de la Drees et en la rapportant aux cas recensés par Santé Publique France" car cette étude porte sur environ 2000 cas au 24 juin et qu'il l'a extrapolé aux 18 000 cas recensés de la Covid.

Castex a de toute évidence fait une extrapolation hasardeuse pour légitimer aux yeux des Français la nécessité d'une vaccination impérieuse. Lorsque l'on déforme les statistiques pour valider son idéologie, n'est-ce pas de la propagande et non de l'information ?



En Grande-Bretagne, le conseiller scientifique du gouvernement britannique, Patrick Vallance, a déclaré en conférence de presse que 60% des personnes hospitalisées pour cause de la Covid avaient reçu deux doses de vaccin, puis, quelques temps plus tard, il s'est ravisé et a affirmé le contraire.

Même si cela était vrai, à savoir que 40% des personnes hospitalisées pour cause de Covid auraient été doublement vaccinées contre la Covid en Grande-Bretagne, on serait loin des 96% brandit par Jean Castex.

Les chiffres varieraient-ils en fonction de la localisation géographique et de l'autorité qui les recense ?

Le Huffington Post, dans un article intitulé "Castex sur TF1 : "96% des cas de Covid de mardi étaient non vaccinés", d'où vient ce chiffre" (21.07.21) précise :

"Les chiffres les plus précis et avancés dont nous disposons aujourd'hui cocnernant l'effacité des vaccins contre le variant Delta viennent du Royaume-Uni, qui a eu le temps de réaliser des analyses plus poussées sur de nombreux cas."



A la suite d'Olivier Veran, Jean Castex ne recule semble-t-il devant aucun argument rhétorique pour légitimer une vaccination de masse d'une population entière contre une maladie bégnine pour la majorité des gens sachant que les vaccins à ARN ou ADN sont de plus en plus controversés de par leurs graves effets secondaires.

