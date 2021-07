Pourquoi le Jt de France 2 désinforme-t-il sur la baisse de l'efficacité vaccinale en Israël ?

Le vendredi 30.07.21, la chaîne d'Etat, France 2 a produit un reportage sur la situation vaccinale en Israël dans son Jt de 20h. Le reportage était intitulé "Un jour dans le monde" au milieu de plein d'autres sujets portant sur la COvid. Depuis 18 mois, la rédaction de France Télévisions à l'instar de la majorité des médias de masse sont en boucle sur la Covid avec une couverture pour le moins orienté.



Voici le reportage sur la vaccination en israël trasncrit intégralement : "Un jour dans le monde, Israël..."



"C'est comme la grippe, il faut refaire le vaccin de temps en temps. Le premier ministre israélien Neftali Benet a solennelement annoncé à sa population qu'en partenariat avec Pfizer, la campagne de vaccination avec une 3ème dose était désormais lancée d'abord aux plus de soixante ans. [Interview d'un témoin récemment vacciné pour la 3ème fois] "Israël est le premier pays au monde à nous donner une 3ème dose, je suis heureux de vous dire que je me sens parfaitement bien après cette 3ème injection et je suis chanceux de vivre dans ce pays". L'ancien premier ministre Benjamin Netnayahu a également reçu sa 3ème dose [On voit alors Netanyahu se faire vacciner pour la 3ème fois]. Les études israéliennes ont montré que l'efficacité de la double vaccination diminuait un peu face au variant delta au bout de 5 à 6 mois."



Outre le ton apologétique et l'absence de critique contradictoire qui est d'usage sur cette chaîne quand on aborde le sujet de la vaccination, on notera la dernière phrase que nous avons surlignée en rouge :



"Les études israéliennes ont montré que l'efficacité de la double vaccination diminuait un peu face au variant delta au bout de 5 à 6 mois."



Or. si l'on en croit les données israéliennes, elle n'a pas un peu diminué mais beaucoup. Selon le journal Le Monde, l'efficacité a diminué à 39%.

Le journal "Le Monde" finit par évoquer la baisse de l'efficacité vaccinale qui a chuté "à 39%" en Israël selon des données

Le Monde 30.07.21 Covid-19 : de nouvelles données suggèrent que les personnes vaccinées peuvent transmettre le virus



Soit passant de 95% à 39% cela fait une diminution de presque 2/3. S'agit-il de minimiser les échecs de la vaccination dans un contexte où le gouvernement français incite à une vaccination massive de tous les Français y compris les enfants ? S'agit-il de préparer les cerveaux disponibles à une 3ème injection dans un futur proche sans que ceux-ci ne se posent trop de question ?



De même, il est surprenant que la rédation dans ses Jts de 13h et 20h n'ai pas parlé jusqu'à maintenant du refus des CDC de continuer à homologuer les test PCR à partir de 2022 en raison de son manque de fiabilité. Rappelons que toute la construction des cas de Covid dans les médias et par les autorités sanitaires reposent uniquement sur un test positif RT-PCR.

- Dans un silence médiatique assourdissant, les CDC ont annoncé qu'à partir du 31.12.21, ils n'homologueront plus les tests RT-PCR pour le dépistage du nouveau coronavirus

- Big Fake News internationale sur les "cas de Covid".



Il est d'ailleurs tout aussi surprenant que la chaîne n'ait pas évoqué, non plus, le fait que les CDC aient constaté que les personnes vaccinées infectées avaient autant de charge virale que les personnes non vaccinées infectées au nouveau coronavirus.

- Les CDC invitent les personnes vaccinées dans les zones à risque à recommencer à porter des masques à l'intérieur, les personnes vaccinées infectées par le variant delta ont la même charge virale que les personnes non vaccinées infectées



Au contraire, nos avons eu droit à une intervention à l'antenne du "médecin de service" qui vantait les mérites d'une étude révélant que les personnes vaccinées infectées transmettraient le virus mais avec une charge virale nettement moindre.



La rédaction de cette chaîne participerait-t-elle d'une construction à charge en faveur de la vaccination de masse dans une expérience à l'échelle de l'humanité en occultant à l'attention des "cerveaux disponibles" les éléments défavorables à cette même vaccination rendue obligatoire pour certaines professions par le gouvernement ?