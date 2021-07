Projet Pegasus : Pourquoi j’ai été visé par des logiciels espions israéliens (MEE)

Projet Pegasus : Pourquoi j’ai été visé par des logiciels espions israéliens

Article originel : Pegasus Project: Why I was targeted by Israeli spyware

Par Madawi al-Rasheed

Middle East Eye, 20.07.21



Mon travail pour exposer les crimes du régime saoudien a mené à une tentative de piratage de mon téléphone. Aujourd’hui, je suis submergé par des sentiments de vulnérabilité et d’intrusion.

La prédiction orwellienne s’est finalement réalisée. Je savais que ce n’était qu’une question de temps avant que le régime saoudien tente de pirater mon téléphone, en utilisant le logiciel Pegasus fabriqué par la société de sécurité privée israélienne NSO Group.

Ce développement souligne la consolidation d’un nouvel axe du mal : Israël, l’Arabie Saoudite et les EAU sont devenus un chœur de puissances malveillantes visant à étouffer l’activisme et la quête de la démocratie dans la région. Israël fournit des connaissances; les autres fournissent des fonds.

La privatisation de l’appareil de sécurité israélien et la prolifération d’entreprises privées fondées par d'anciens agents de la défense et d’anciens du Mossad constituent une menace non seulement pour les Palestiniens en Israël, à Gaza et en Cisjordanie occupée, mais aussi pour tous les citoyens du Golfe, avec des logiciels espions israéliens vendus à des dictatures à travers le monde arabe.

En retour, Israël accède aux cercles d’intelligence interne et aux états profonds du Golfe - ce qui lui permet de les garder en otage pour longtemps. Israël soutient les autocraties du Golfe, pensant que cela garantit sa propre sécurité pour toujours. Mais Israël a tort.



La normalisation avec Israël n’est pas seulement immorale en raison de la situation critique des Palestiniens, elle est aussi une menace existentielle pour tous les ressortissants du Golfe qui cherchent une réforme politique dans leur propre pays. La soi-disant « seule démocratie au Moyen-Orient » a tellement enraciné son système d’apartheid qu’aucune propagande ne peut le sauver, et de fortes objections publiques à la normalisation des régimes arabes avec Israël ne feront que s’intensifier dans les mois et les années à venir.



...

Lire la suite