Rapport Castel. Une enquête sur les stratégies d’évitement de l’impôt de la multinationale françafricaine des boissons.

Ce rapport, publié par Survie, avec le soutien de la Plateforme Paradis Fiscaux et Judiciaires décrit comment le groupe Castel est devenu un empire de la bière et des boissons gazeuses sur le continent africain. Largement favorisée par le recours à des circuits d’optimisation fiscale et par la proximité de son dirigeant, Pierre Castel, avec les présidents africains, l’ascension du groupe Castel est une illustration de l’expansion et du tournant néo-libéral de la Françafrique.