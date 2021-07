[Vidéo] L'acteur Rob Schneider s'en prend au vaccin contre le coronavirus en déclarant sur Twitter : "Dites simplement non" (Fox News)

Rob Schneider s'en prend au vaccin contre le coronavirus en déclarant sur Twitter : "Dites simplement non"

Fox News

L'acteur a critiqué les directives relatives au coronavirus par le passé.

Rob Schneider ne recule pas dans sa lutte publique contre le vaccin contre le coronavirus. L’acteur est allé sur les réseaux sociaux pour dénoncer le vaccin et a déclaré à ses abonnés qu’eux aussi devraient s’abstenir de recevoir le vaccin en citant le Deuxième Amendement. "Dites simplement non... Et continuez à dire non... Plus de la moitié de la population étatsunienne continue de dire non à cette thérapie génique expérimentale non approuvée! 'Mon corps, mon choix ! '" Schneider a tweeté, ajoutant le hashtag, "Le 2ème Amendement est fait pour ça."... Lire la suite