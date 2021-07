Rupert Sheldrake : La science ne tolère pas la dissidence (Vidéo)

Freddie Sayers a interviewé le biologiste, Ruert Sheldrake, dans Unherd à propos du dogme du scientisme.



Le concept de scientisme, la croyance quasi religieuse dans la science et les scientifiques, a pris de l’importance au cours de la dernière année. Ce thème a été exploré dans de nombreuses interviews d’UnHerd, allant de Matthew Crawford, qui a détaillé la façon dont la science a évolué d’un mode d’enquête à une source d’autorité, à Richard Dawkins, qui a rejeté le scientisme comme un « mot sale ».

Pour l’auteur et biologiste Rupert Sheldrake, cela signifie quelque chose de différent : « C’est l’idée que la science peut résoudre tous les problèmes du monde », raconte-t-il à Freddie Sayers dans Lockdown TV. « Où la science devient une religion et le salut de l’humanité. Les scientifiques sont les sauveurs du monde. »

La ferveur religieuse avec laquelle des expressions comme « suivre la science » et « faire confiance aux experts » ont été prononcées et respectées au cours de la pandémie semble souligner l’argument de Sheldrake. Mais selon Sheldrake, qui a consacré toute sa carrière à la recherche de domaines scientifiques controversés ou « marginaux », le phénomène n’a « rien de nouveau ». Comme il l’a lui-même vécu, la communauté scientifique n’aime pas recevoir des opinions radicales ou dissidentes, et s’efforce de les étouffer :