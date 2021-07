Arno Klarsfeld déclare que ceux qui comparent l'étoile jaune des Juifs sous l'occupation au passe sanitaire pour les non vaccinés sont soit des antisémites, soit des imbéciles soit relèvent de la psychiatrie

L'avocat et historien franco-israélien, Arno Klarsfeld, membre de l'association filles et fils de déportés juifs de France, ayant effectué des missions pour l'ex-président Nicolas Sarkozy et son service militaire dans l'armée israélienne, a déclaré, selon France Info (19.07.21, 9h00, 10h, 11h, 12h), que ceux qui comparaient l'étoile jaune au passe sanitaire pour les non vaccinés étaient soit des antisémites, soit des antisémites, soit relevaient de la psychiatrie et que parmi ceux là certains étaient peut-être ignorants de la Shoah et de l'extermination de 2/3 des Juifs d'Europe durant la seconde guerre mondiale.



Certes, comparaison n'est pas raison, mais le régime si peu démocratique de la Vème République s'achemine tout droit, sous Macron I, vers une dictature et un apartheid sanitaires officiels au nom de la Covid. Ceux qui ne seront pas vaccinés ou bien n'auront pas de test PCR négatif (de moins de 72h ; à terme payant) ne pourront prendre les transports en commun (trains, avions...), aller dans les hôpitaux, aller dans les centres commerciaux, aller dans les restaurants et les bars, aller dans les lieux de culture... Quant au lieu de l'isolement en cas de positivité à la Covid, il pourrait être décidé par le préfet de votre région. Le début de l'ostracisme et de la ségrégation en fonction de l'état de santé made in France.

Et ce n'est que le débiut !



