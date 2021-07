Selon le Pr. Sucharit Bhakdi, "nous avons atteints l'immunité collective", "une infection confère une immunité contre tous les variants" "Pas de raison de vacciner et le déploiement des vaccins doit être arrêté" (Vidéo)

Voici une conférence du professeur Sucharit Bhakdi pour Oracle Film expliquant pourquoi le virus du SRAS-CoV-2 et ses descendants ne sont pas si différents des anciens coronavirus normaux. Une infection (même asymptomatique) protège contre tous les variants des coronavirus.

Oracle Films a récemment réalisé une interview avec le professeur Sucharit Bhakdi en collaboration avec Oval Media en Allemagne, pour un documentaire à venir.

En marge de l’interview, le Dr. Bhakdi a souligné le besoin urgent de partager les informations suivantes qui ont émergé de la nouvelle littérature scientifique.

Le Dr. Bhakdi explique clairement, sur la base de nouvelles preuves scientifiques, pourquoi il croit que :

- Notre système immunitaire est notre meilleure défense contre le SRAS-CoV-2 et, en fait, contre tous les coronavirus.

- Si vous avez été infecté, même si vous n’avez éprouvé aucun symptôme, vous êtes immunisé contre toutes les variants.

- Nous avons déjà atteint l’immunité collective.

- Il n’y a aucune raison scientifique de vacciner contre le SRAS-CoV-2. Il n’y a tout simplement aucun avantage et le déploiement doit être arrêté.





