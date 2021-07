Selon les données, il y a une augmentation des infections chez les personnes vaccinées alors qu’elles atteignent un plateau chez les non vaccinées (Lockdown Sceptics)

Selon les données, il y a une augmentation des infections chez les personnes vaccinées alors qu’elles atteignent un plateau chez les non vaccinées Article originel : Infections Surge Among the Vaccinated While Those in the Unvaccinated Plateau, Data Shows Par Will Jones Lockdown Sceptics, 7.07.21

L'un des rares endroits où l’on publie quotidiennement de l’information sur le taux d’infection chez les personnes vaccinées et non vaccinées est l’étude ZOE sur les symptômes de la COVID-19. Ci-dessus se trouve l’estimation d’aujourd’hui pour le Royaume-Uni, basée sur les données soumises par les utilisateurs via l’application ZOE, et elle montre quelque chose de très frappant. Bien que le taux d’infection chez les personnes vaccinées ait été bien inférieur à celui des personnes non vaccinées pendant des mois, au cours des deux dernières semaines, le taux chez les personnes vaccinées a augmenté tandis que celui des personnes non vaccinées a atteint un plateau.

On ne sait pas ce qui cause cela. Le groupe vacciné est plus âgé que le groupe non vacciné, ce qui faussera son taux d’infection plus bas, car les groupes plus âgés ont de toute façon un taux d’infection plus faible (voir ci-dessous). Le ralentissement actuel de la croissance dans les groupes d’âge plus jeunes et la croissance qui augmente dans les groupes d’âge plus âgés et plus vaccinés sont susceptibles de refléter les mêmes modèles d’infection sous-jacents que ceux des groupes vaccinés et non vaccinés.