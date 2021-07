Selon Public Health Scotland, les hospitalisations liées à la COVID-19 ont triplé chez les plus de 60 ans alors que près de la moitié des patients avaient été entièrement vaccinés (Herald Scotland)

Les hospitalisations liées à la COVID-19 ont triplé chez les plus de 60 ans — et près de la moitié des patients avaient été entièrement vaccinés

Article originel : Covid hospital admissions triple in over-60s — and nearly half of patients fully vaccinated

Par Helen McArdle

Herald Scotland

Le nombre de personnes de plus de 60 ans qui ont besoin d’un traitement hospitalier pour la COVID-19 a triplé au cours du dernier mois, et les admissions des plus de 80 ans sont maintenant plus nombreuses que tout autre groupe d’âge de patients. Les dernières données de Public Health Scotland indiquent également qu’il y a eu presque autant d’admissions chez les patients entièrement vaccinés que chez les patients non vaccinés la semaine dernière, reflétant la prévalence élevée du virus dans la communauté et la capacité du variant Delta de causer une avancée des infections.

Les données de Public Health Scotland (PHS) montrent qu’il y a eu 603 hospitalisations liées à la COVID-19 au cours de la semaine se terminant le 13 juillet, dont 243 (40 %) étaient des personnes âgées de 60 ans et plus, un groupe d’âge qui est presque entièrement vacciné.

Ce nombre se compare à un total de 237 admissions dans le cadre de la COVID-19 au cours de la semaine se terminant le 22 juin, dont 79 (33 %) étaient des patients âgés de 60 ans et plus. Les admissions augmentent également plus rapidement chez les plus de 60 ans que chez les moins de 60 ans. Chez les patients de moins de 60 ans, les admissions ont à peu près doublé au cours de la même période, passant de 158 au cours de la semaine se terminant le 22 juin à 360 au cours de la semaine se terminant le 13 juillet.

Au cours de la semaine la plus récente, les patients âgés de 80 ans et plus représentaient également le plus grand nombre d’admissions : 94 sur 603. Il y a eu 236 admissions chez les patients âgés de 20 à 49 ans... Lire la suite