Selon SPR, les dernières données d'Israël, indiquent une efficacité vaccinale contre le variant Delta qui chute de 55%, avec une chute pouvant avoisiner les 95% pour ceux vaccinés en janvier 2021 tandis que l'efficacité contre l'hospitalisation et la maladie grave resterait de 80 à 90 %

Les dernières données d'Israël et du Royaume-Uni sur l'efficacité du vaccin contre le covid.

Les dernières données d'Israël , qui a utilisé principalement le vaccin à ARNm de Pfizer, indiquent que l' efficacité du vaccin contre l'infection à coronavirus Delta et la maladie symptomatique («légère») est passée d'environ 95 % à environ 40 %, tandis que l'efficacité contre l'hospitalisation et la maladie grave ( c'est-à-dire de faibles niveaux d'oxygène dans le sang) reste de 80 à 90 % (voir le tableau ci-dessus).

Il est important de noter que chez les personnes qui ont déjà été vaccinées en janvier 2021 (principalement les personnes âgées), la protection contre les infections et les maladies bénignes peut déjà être tombée à près de 0 % (voir le graphique ci-dessus). De plus, étant donné que l'épidémie de covid Delta s'accélère toujours en Israël, l'efficacité contre l'hospitalisation et les maladies graves pourrait encore diminuer (en raison des retards dans les hospitalisations).

Au Royaume-Uni , qui a principalement utilisé le vaccin adénovecteur à ADN AstraZeneca, la dernière estimation des chercheurs de l'University College London indique une efficacité contre l'infection de près de 0% et une efficacité contre la maladie grave d' environ 60% . Chez les personnes très âgées, l'efficacité contre une maladie grave peut être encore plus faible (en raison d'une réponse immunitaire plus faible).

(Une estimation sensiblement plus élevée de Public Health England, récemment publiée dans le New England Journal of Medicine, était basée sur des données obsolètes datant de début juin. Fait intéressant, le gouvernement britannique n'a pas mis à jour ses données sur l'efficacité du vaccin AstraZeneca depuis le 13 juin.)

Les données israéliennes présentées ci-dessus indiquent que l'efficacité contre l'infection et les symptômes diminue rapidement avec le temps et atteint des niveaux proches de zéro après environ six mois. Très probablement, cela est dû au fait que les vaccins contre le covid n'atteignent pas l'immunité des muqueuses (contrairement à l'infection naturelle) et que les taux d'anticorps sériques (c'est-à-dire les anticorps dans le sang) diminuent en quelques mois .

Ainsi, la fausse promesse d'une très haute protection contre « l'infection symptomatique », trouvée lors des essais vaccinaux officiels, était simplement basée sur des taux d'anticorps sériques très élevés à court terme imitant l'immunité muqueuse. Les laboratoires pharmaceutiques savaient probablement même qu'il ne s'agissait que d'un « feu de paille » (très lucratif) et non d'un effet protecteur durable.

En revanche, la protection contre une maladie grave est obtenue par des taux d'anticorps sériques inférieurs en combinaison avec une mémoire immunologique (cellules B) et une immunité cellulaire (cellules T). Cependant, la variante Delta a déjà réalisé une évasion immunitaire partielle (comme l'ont fait Beta et Gamma, mais pas Alpha), et les futures variantes de coronavirus atteindront probablement une évasion immunitaire presque complète.

Ainsi, la protection vaccinale, même contre une maladie grave, diminuera probablement davantage en raison de nouvelles variantes ou, dans le pire des cas, se transformera en une amélioration de la maladie dépendante des anticorps (ADE), si des niveaux élevés d'anticorps non neutralisants aggravent l'infection. C'est d'ailleurs ce qui s'est passé dans le cas des vaccins contre le SRAS-1 et la dengue.

Pour éviter une telle diminution de la protection contre les maladies graves, ou pour rétablir la protection à court terme contre les infections et les maladies bénignes, des injections de rappel mises à jour deviendront probablement nécessaires.

Cependant, il existe un risque très réel que des vaccinations supplémentaires, qui injectent ou induisent la protéine de pointe du coronavirus, augmentent considérablement le risque d' événements indésirables cardiovasculaires et neurologiques graves , tels que les accidents vasculaires cérébraux, le SGB et l'inflammation du muscle cardiaque. À l'échelle mondiale, les vaccins contre le covid ont peut-être déjà tué des dizaines de milliers de personnes . Les alternatives comprennent des candidats vaccins oraux plus sûrs ou des provocations orales à faible dose de virus vivants sous surveillance médicale chez les personnes à faible risque.

De plus, les millions de personnes à qui on a dit que la vaccination les protégerait contre une infection à coronavirus devront bientôt se rendre compte (une fois de plus) que ce n'est pas le cas : au contraire, la plupart d'entre elles seront quand même infectées. Du côté positif, cela peut en fait fournir une immunité muqueuse supplémentaire à une grande partie de la population (tout en étant protégé contre une maladie grave.)

En effet, les données d'Israël ainsi que des études récentes indiquent toutes qu'une infection à coronavirus antérieure continue d'offrir la meilleure protection contre les futures infections et maladies.

En revanche, la vaccination ne permet pas d'obtenir une « immunité stérile » (contre l'infection et l'infectiosité). Ainsi, toute l'idée de "certificats de vaccination" est obsolète - du moins d'un point de vue médical et épidémiologique - et devrait être rejetée par les autorités ou la population .

Par exemple, cette semaine encore, un Australien « entièrement vacciné » a réussi à infecter de façon présymptomatique environ 60 personnes lors d'une fête aux États-Unis. De nombreuses histoires similaires ont déjà été rapportées en Europe et en Israël : des personnes complètement vaccinées peuvent facilement transmettre le virus même à de grands groupes. Dès lors, imposer des « certificats de vaccination » ou des « laissez-passer verts » ne pouvait servir qu'un objectif politique .

Dans de nombreux pays, les campagnes de vaccination de masse ont elles-mêmes déclenché de grandes épidémies de coronavirus ( "post first dose spike" ), probablement en raison d'une combinaison de suppression immunitaire temporaire induite par le vaccin et d'infections dans de grands centres de vaccination intérieurs visités par des milliers de personnes. La suppression immunitaire temporaire induite par le vaccin peut également expliquer l' apparition post-vaccination fréquemment observée du zona (c'est-à-dire la réactivation de l'herpès zoster).

Concernant les enfants , étant donné que le covid reste de toute façon asymptomatique ou bénin chez eux, et que la vaccination ne peut empêcher l'infection et la contagiosité, la vaccination des enfants et même des jeunes adultes à faible risque devient de plus en plus difficile à justifier, surtout compte tenu des très réels problèmes cardiovasculaires risques pour eux (par exemple, myocardite chez les adolescentes et caillots sanguins cérébraux).

Un regard sur les données de covid dans des endroits comme Israël, le Royaume-Uni et le Portugal - qui ont été les premiers en Europe à connaître la vague estivale de la variante Delta - confirme que, alors que les infections ont monté en flèche, les hospitalisations sont restées plutôt faibles et les décès sont restés très faibles jusqu'à présent ( voir les tableaux ci-dessous). En revanche, dans les pays à faible taux de vaccination - tels que l'Inde, la Russie, ainsi que de nombreux pays asiatiques et africains, les décès par covid Delta ont atteint des niveaux record (voir ci-dessous).

En conclusion , et comme soutenu précédemment , la protection vaccinale contre l'infection et la « maladie bénigne » s'est pratiquement effondrée, alors que la protection contre les maladies graves et la mort reste à un niveau raisonnable, à l'exception partielle des personnes les plus âgées et en particulier des résidents des maisons de retraite, certains d'entre eux n'ont jamais monté de réponse d'anticorps neutralisants au vaccin. De plus, les futures variantes de coronavirus permettront probablement une évasion immunitaire supplémentaire .

Compte tenu de la situation et des perspectives actuelles, il convient une fois de plus de souligner que la recherche et la mise en œuvre d' options de traitement précoce pour les patients à haut risque - en particulier les traitements antiviraux, immunomodulateurs et anti-thrombotiques - devraient être une priorité absolue...