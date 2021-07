Selon The Telegraph, il existe des preuves « plausibles » que la COVID-19 ait pu circuler en Italie en octobre 2019. Des chercheurs affirment que les résultats sont « intéressants », mais qu’il faut encore des preuves concluantes d’une infection précoce généralisée.



Source :

- The Telegraph ‘Plausible’ evidence that Covid may have been circulating in Italy in October 2019”