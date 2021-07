La vérité sur les vaccins que l'OMS, les CDC, la FDA. le NIH, le MHRA, l'ANSM ne veulent pas que vous sachiez (Trial Site News)

La vérité sur les vaccins que les CDC ne veulent pas que vous sachiez

Article originel : The truth about vaccines that the CDC doesn’t want you to know

Trial Site News, 11.07.21



Note de SLT : la titraille est de la rédaction

Le 15 juillet 2021, le médecin-chef des États-Unis a qualifié la désinformation liée à la COVID-19 de « menace urgente ». La Maison-Blanche travaille également avec des entreprises des réseaux sociaux pour interdire la désinformation médicale. Mais ce que le Dr Vivek Murthy et la secrétaire de presse Jen Psaki omettent de dire, c’est que la plus grande désinformation vient du CDC, de la FDA et des NIH. Ces organisations ne veulent pas que vous sachiez combien de personnes ont été tuées ou handicapées de façon permanente par les vaccins contre la COVID-19. Et ils veulent vous faire croire que les traitements précoces ne fonctionnent pas.

Ils s ne veulent pas que vous sachiez que leurs propres données montrent que pour le variant alpha, la vaccination n’a de sens que si vous avez plus de 30 ans et pour le variant delta, parce qu’elle est près de 7 fois moins mortelle, la vaccination n’a aucun sens : pour tous les âges, il tuera plus de gens qu’il n'en sauvera. Enfin, les traitements précoces sont l’alternative supérieure : ils ont prouvé dans la pratique qu’ils ont une réduction des risques plus élevée et un profil d’innocuité meilleur que n’importe lequel des vaccins actuels. Les NIH et l’OMS suppriment délibérément cette information afin de favoriser la « vaccination de masse comme la seule option », ce qui est une fausse narration (en rupture avec 70 ans de science établie).

De plus, les dernières statistiques montrent que la vaccination pourrait rendre les gens plus susceptibles de mourir de la COVID-19, et non moins vulnérables comme tout le monde le suppose. Est-ce dû au phénomème d'ADE (amélioration dépendante des anticorps)? Il y a un moyen simple de le savoir. Nous avons demandé à la FDA pourquoi elle ne faisait pas d’autopsie pour confirmer ou infirmer ce qui se passait, mais elle n’a pas répondu. Tous les membres de la communauté médicale devraient comprendre pourquoi nous ne recueillons pas ces données essentielles.

Avant de publier cet article, nous avons communiqué plusieurs fois par téléphone et par courriel avec le Dr Steven Anderson de la FDA, qui est chargé de surveiller les signaux de sécurité du VAERS pour la FDA. Ni le Dr Anderson ni son personnel ne répondaient à nos offres de fournir à la FDA l’information que notre équipe avait apprise de l’analyse approfondie des données du VAERS. Cela nous a fait comprendre que la FDA aimerait simplement éviter d’avoir à traiter tous les signaux de sécurité que nous avons trouvés (nous en avons trouvé beaucoup et ils sont très importants).

Jetons un coup d’œil à la SOURCE OFFICIELLE DE DONNÉES PRIMAIRES qui est utilisée par les CDC et la FDA pour surveiller les événements indésirables causés par les vaccins. Elle est connue sous le nom de VAERS : vaccine adverse event reporting system.

Voyez-vous quelque chose d’inhabituel en 2021? Normalement, une fois que plus de 50 personnes meurent, vous arrêtez le vaccin. Par exemple, en 1976, 9 États ont arrêté le vaccin contre la grippe porcine après seulement 3 décès! Avant son arrêt à l’échelle nationale, on estimait que jusqu’à 32 personnes étaient décédées et que plus de 450 personnes avaient reçu un diagnostic de syndrome de Guillain-Barre. Mais aujourd’hui, les règles ont été abolies. Maintenant, il n’y a pas de limite au nombre de personnes qui peuvent être tuées. Personne au gouvernement ne demandera qu’on y mette fin. Nous en sommes à 438 cas de syndrome de Guillain-Barre, plus de 9 000 décès signalés et 438 440 déclarations d’événements indésirables. Il s’agit d’un essai clinique sans condition d’arrêt.

"Il incombe à la FDA et aux CDC de surveiller les données de la VAERS pour les signaux de sécurité. Ces organisations sont incompétentes. Ils n’ont pas trouvé un seul décès qu’ils ont demandé aux sociétés pharmaceutiques d’examiner. C’est incroyable. Nous avons constaté que nous pouvions prouver la causalité au moyen des critères de Bradford-Hill pour une vaste gamme d’événements indésirables. Ces événements étaient hors du commun. Nous avons même demandé si quelqu’un pouvait trouver un décès codé avec le vaccin qui n’a joué aucun rôle dans le décès. Il n’y a eu aucune réponse. Pourtant, les CDC n’ont rien trouvé de suspect dans 11000 rapports de décès ? Il y a deux documents, l’un de Jessica Rose, l’autre de Scott Mclachlan, qui montrent tous deux la probabilité de causalité de décès. Par conséquent, la voie la plus sûre pour le public dans l’intervalle, est de supposer que tous ces événements sont causés par les vaccins expérimentaux. Cela obligerait alors la FDA à interrompre immédiatement l’essai pour des raisons de sécurité."

De nombreuses personnes qui écrivent des articles sur la VAERS (comme cet article du Dr David Katz sur la VAERS) affirment qu’il n’y a rien qui montre que tous les rapports sont simplement des événements « de fond » qui se seraient produits de toute façon, même si l’injection n’était qu’une solution saline. Pourtant, aucune de ces personnes n’a jamais regardé à l’intérieur de la base de données elle-même. S’ils le faisaient, ils constateraient qu’ils seraient incapables d’expliquer la cause des 9 000 décès excédentaires. Quelqu’un peut-il trouver un seul cas dans la VAERS en 2021 où la personne a reçu le vaccin contre la COVID19, est décédée dans les 30 jours et où le vaccin n’a pas contribué de façon importante (sinon unique) à la cause du décès? Veuillez nous le faire savoir dans les commentaires. Nous n’avons pas pu en trouver un et personne à qui nous avons demandé publiquement sur Twitter n’a pu en trouver un non plus. Nous nous attendons à ce que 2 % des accidents mortels soient fortuits et non causals. Notez que la mort par suicide juste après la vaccination est assez fréquente parce que les gens sont tellement découragés sur les dommages causés par les vaccins. C’est quelque chose qui est bien connu des victimes de vaccins. Demandez-vous : si vous aviez l’intention de vous tuer demain, seriez-vous vacciné aujourd’hui?

Les grands médias ne demanderont JAMAIS au CDC d’analyser les données des décès, car cela révélerait instantanément que le CDC, le NIH et la FDA ont menti au peuple étatsunien depuis le début du programme de vaccination. Ils savent depuis le début que la grande majorité des décès signalés n’ont aucune explication plausible autre que le vaccin. Les gens commencent maintenant à dire que les recommandations des CDC sont absurdes.

Cette estimation suggère que les déclarations de la VAERS sont sous-estimées par un facteur de 10. Donc, les 438 000 personnes qui ont signalé un ou plusieurs événements indésirables se traduisent par plus de 4,3 millions de personnes qui ont été touchées. Lorsque nous examinons en détail les décès selon l’âge, nous constatons que si vous avez moins de 30 ans, la VAERS montre que les vaccins tueront plus de personnes que n'en seront sauvés (voir le téléchargement pour le calcul détaillé qui a été fait avec un multiplicateur conservateur de 4,5).

Mais l’autre chose que vous devez considérer, c’est que les 300 à 500 décès par année sur ce tableau sont presque tous des « décès de fond » qui sont une coïncidence parce que des gens meurent chaque jour… Les décès réels causés par les vaccins précédents sont généralement inférieurs à 10 par année signalés au VAERS par vaccin. Ainsi, lorsque les cas signalés dans le système de la VAERS grimpent à plus de 10 000 rapports de décès au cours des six premiers mois et que la propension à le signaler n’a pas beaucoup changé par rapport aux années précédentes, il est très clair qu’il y a quelque chose qui ne va pas du tout.

Certains disent que c’est simplement dû à une sensibilisation accrue, mais il est facile de prouver que c’est faux. Si vous examinez les décès déclarés pour tous les autres vaccins combinés, ils sont comparables en 2021 aux autres années (166 décès pour tous les autres vaccins au cours des six premiers mois de 2021, soit le taux de référence). Donc, si on excluait les vaccins contre la COVID19 du graphique ci-dessus, cela aurait l’air tout à fait normal! Personne ne peut expliquer comment cela peut se produire si les vaccins sont « parfaitement sûrs » (mais si vous pensez le savoir, veuillez nous le dire dans les commentaires ci-dessous).

Ce qui est encore plus spectaculaire, c’est que les taux de vaccination contre la grippe ont augmenté en 2020-2021 pour atteindre un niveau record. « Les résultats de l’enquête indiquent qu’une grande partie de l’augmentation de l’utilisation du vaccin antigrippal est attribuable aux personnes âgées de 60 ans et plus. » Ce ne sont donc pas seulement les jeunes qui se font vacciner. Pourtant, il n’y a aucun signal de sécurité à ce sujet! Alors, pourquoi ne voyons-nous QUE des signaux de sécurité pour les vaccins contre la COVID-19? Personne ne peut comprendre ça !

Nous avons plusieurs autres façons de prouver qu’il n’y a pas de signalement excessif (p. ex., en examinant le nombre d’événements qui ne sont pas liés au vaccin, p. ex., les maux d’oreille). Lorsque nous examinons de plus près les données de la VAERS, nous avons de multiples façons de prouver que les vaccins contre la COVID-19 causent un grand nombre d’événements indésirables graves, y compris les décès (nous utilisons les critères de Bradford-Hill pour déterminer la causalité). Pour vérifier rapidement la réalité, nous avons mené un sondage auprès du public (bien en vue sur Twitter) et demandé aux gens « Combien de personnes connaissez-vous qui ont été tuées par la COVID-19? » et « Combien de personnes connaissez-vous qui sont décédées peu après la vaccination? » Nous avons été surpris, les chiffres étaient sensiblement les mêmes. Nous vous encourageons à faire cette même expérience simple avec vos amis. Les résultats vous choqueront parce que vous verrez par vous-même que les vaccins peuvent avoir tué presque autant de personnes que le virus.

Donc, quand Anthony Fauci a déclaré le 11 juillet qu’il est « presque inexplicable » que certaines personnes résistent à se faire vacciner, vous devez vous demander comment Fauci peut être si complètement ignorant des données de sécurité qui sont en évidence. Il devrait se poser la question inverse : pourquoi voudrait-on obtenir le vaccin maintenant alors qu’il est plus susceptible de les tuer que de les sauver?

Les NIH, la FDA et les CDC ne voient rien de mal. Ils pensent que c’est un vaccin parfaitement sûr qui n’a tué personne. Ce qui est très étrange, car lorsque nous avons examiné les données de la VAERS, nous pouvons clairement voir un grand nombre de taux d’événements graves qui sont, dans presque tous les cas, plus de 10X au-dessus de la « normale ». Il y a un beau tableau dans le téléchargement résumant ceci. Vous pouvez reproduire toutes ces requêtes vous-même. Cela nous a fait réfléchir... ne serait-ce pas formidable si nous avions un document de questions et réponses (FAQ) qui était... honnête? Nous avons donc décidé qu’il était temps que quelqu’un écrive une FoireAQ complète qui ne tire aucun coup de poing et répond à toutes les questions honnêtement....