Selon Yahoo, un garçon de 16 ans de Singapour a subi un arrêt cardiaque après avoir fait de l’exercice physique six jours après sa première injection avec le vaccin Pfizer

Selon Yahoo, un garçon de 16 ans de Singapour a subi un arrêt cardiaque après avoir fait de l’exercice après avoir été vacciné contre la Covid avec le vaccin Pfizer.



Source :

- Yahoo Boy, 16, had cardiac arrest after exercise following 1st Pfizer vaccine dose

https://www.yahoo.com/news/boy-16-cardiac-arrest-exercis-covid-vaccine-110750152.html

SINGAPOUR — Le ministère de la Santé) a déclaré lundi (5 juillet) qu’il enquêtait sur un incident impliquant un garçon de 16 ans qui a subi un arrêt cardiaque après avoir levé des poids six jours après avoir reçu sa première dose du vaccin Pfizer-BioNTech contre la COVID-19.

Le ministère a déclaré lundi (5 juillet) avoir été alerté de l’incident samedi par l’hôpital Khoo Teck Puat (KTPH), où il avait été soigné à l’urgence suite à son effondrement à son domicile le même matin.

Le garçon a ensuite été transféré au National University Hospital (NUH) dans la soirée, où il est toujours dans un état critique à l’unité de soins intensifs...