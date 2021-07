Sous Macron I, la devise "Liberté, Egalité, Fraternité" est-elle devenue "Aliénation, Ségrégation, Délation" ?

Macron annonce le passe sanitaire élargi début août et le vaccin obligatoire pour les soignants Lors de sa huitième allocution télévisée depuis le début de la crise liée due au Covid-19, Emmanuel Macron a appelé à " un été de vigilance ". Devant la progression du variant Delta et le risque d'une quatrième vague, le chef de l'état a annoncé que le passe sanitaire serait étendu.

Qui plus est, avec un ratio bénéfice/risque plus en faveur du risque chez les enfants, il a promu, dès le début juin 2021, une campagne de vaccination de masse chez les enfants alors que l'HAS ne s'était même pas encore prononcée. Quel est l'agenda de Macron et à qui obéit-il si il ne peut même pas attendre que les autorités sanitaires légitimes se prononcent, pour faire l'apologie d'une campagne vaccinale de masse chez les enfants. La Haute Autorité de Santé a d'ailleurs proposé, début juin, une vaccination pour les enfants avec des facteurs de risque en priorité.

- Macron n'a même pas attendu les recommandations de l'HAS pour préconiser la vaccination massive des enfants de plus de 12 ans. Pourquoi tant de hâte ?

Et cerise sur le gâteau, son ministre de l'éducation nationale a annoncé des mesures discriminatoires envers les enfants non vaccinés qui pourraient dès l'âge de 12 ans être exclus des cours en présentiel si un cas de Covid était détecté dans la classe ce qui a eu bien sûr une incidence massive sur la compliance forcée des parents à faire vacciner leurs enfants contre la Covid.

- Covid-19 : les 12-18 ans se vaccinent en masse suite aux dernières annonces gouvernementales (France 2) - France. Blanquer invente l'école à 2 vitesses. En cas de contage Covid dans une classe, les adolescents non vaccinés de la classe ne pourront plus suivre les cours en présentiel



Tout cela dans une atmosphère où les vaccins font preuves de plus en plus de leur inefficacité. On savait qu'ils n'empêchaient pas la transmission du Coronavirus et les infections mineures mais maintenant se pose la question de la survenue de formes graves chez les personnes vaccinées et d'échappement immunitaire.

On est en droit de se demander avec l'imposition du passe sanitaire si Macron a fait entrer la France de plein pied dans la dictature sanitaire.



La Liberté se transformant dans un univers proche d'une dystopie orwelienne en Aliénation.

L'Egalité se transformant en Ségrégation.

La Fraternité en Délation.



Aliénation car on impose de force aux citoyens un confinement, assorti de privation de libertés individuelles et collective alors que l'on sait qu'il n'est pas probant et qu'il est responsable de nombreux décès.

Aliénation parce que les médias de masse 24h sur 24 depuis 18 mois, sélectionne les informations les plus alarmistes pour formater et faire peur aux "cerveaux disponibles" pour qu'ils suivent des mesures sanitaires liberticides et coercitives qui n'ont pas montré la preuve de leur efficacité : confinement, vaccination de masse, passe sanitaire...

Aliénation, parce que les médias et les politiques ne tiennent pas compte des informations allant dans le sens contraire de leur position devenue quasi dogmatique sur la Covid.

Aliénation, parce que dans ce contexte le consentement éclairé, pour une expérimentation médicale de masse avec de nouveaux vaccins à base de séquence génétique, fabriqués en quelques mois et mis sur le marché avec une autorisation d'urgence temporaire, n'est pas assuré. A partir du moment où il y a imposition obligatoire d'une vaccination alors que les vaccins ne sont pas encore pleinement testés et évalués (fin de l'évaluation pour Pfizer, Moderna, AstraZeneca vers 2022, 2023) et qu'ils sont responsables de graves effets secondaires qui ne sont pas si rares, le consentement éclairé est difficile à obtenir surtout si le monarque de la République impose la vaccination de force. Il y a là une violation du code de Nuremberg.

Le « code de Nuremberg » est une liste de dix critères contenue dans le jugement du procès des médecins de Nuremberg (décembre 1946 - août 1947). Ces critères indiquent les conditions que doivent satisfaire les expérimentations pratiquées sur l'être humain pour être considérées comme « acceptables ». (voir Annexe 2 fin de page).





Ségrégation parce que si vous n'avez pas de passe sanitaire, vous ne pourrez plus aller au resturant dans les bars, prendre le train, l'avion, aller dans un musée ou bien à un concert, aller à l'hôpital tandis que vos enfants si ils ne sont pas vaccinés ne pourront plus aller à l'école si un cas de Covid venait à être déclaré dans leur classe.

Délation parce que les restaurateurs, les responsables de cinéma, de musée, de discothèque, des concerts... devront dénoncer aux autorités les personnes n'ayant pas de passe sanitaire. Si ils ne le font pas, ils seront obligés de payer une amende et risquent une peine de prison.



Quand ce n'était pas les gens qui dénon4aient leur voisin car ils ne respectaient pas le confinement:

Bienvenue dans la "nouvelle normalité" dont nous vous parlons depuis mars 2020, Big Brother is wachting you et le crédit social vous guette ainsi que le contrôle de votre corps et de votre santé ! Le secret médical et la confidentialité de vos données de santé ne vous appartiennent plus. Vous aurez bien compris que si vous acceptez ce système vous n'aurez d'autre choix que de recevoir des vaccins expérimentaux à base de séquences génétiques régulièrement dans votre vie pour vous protéger d'une menace qui n'en est pas une pour la majorité des personnes.

- Le PDG de Pfizer : une troisième dose du vaccin contre la COVID-19 sera "probablement" nécessaire d'ici un an ainsi qu'une revaccination chaque année suivante (The Hill)