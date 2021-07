Survenue de myocardites après avoir reçu un vaccin à ARN contre la COVID-19 chez des membres de l'armée des États-Unis (JAMA)

Survenue de myocardites après immunisation par les vaccins à ARNm contre la COVID-19 chez des membres de l'armée des États-Unis Article originel : Myocarditis Following Immunization With mRNA COVID-19 Vaccines in Members of the US Military Par Jay Montgomery; Margaret Ryan; Renata Engler et al JAMA

Résumé

Importance La myocardite a été signalée avec la COVID-19 mais n'est pas clairement reconnue comme un événement indésirable possible après la vaccination contre la COVID-19.

Objectif Décrire la myocardite survenue après la vaccination contre la COVID-19 dans le cadre du système de santé militaire.



Méthode et ressource Cette série de cas rétrospective a étudié les patients du système de santé militaire étatsunien qui ont présenté une myocardite après la vaccination contre la COVID-19 entre janvier et avril 2021. Les patients qui ont consulté pour des douleurs thoraciques après la vaccination contre la COVID-19 et qui ont ensuite été diagnostiqués avec une myocardite clinique ont été inclus.

Inclusion Réception d'un vaccin COVID-19 à ARN messager (ARNm) entre le 1er janvier et le 30 avril 2021.

Principaux résultats et mesures Diagnostic clinique de myocardite après la vaccination contre la COVID-19 en l'absence d'autres causes identifiées.

Résultats Au total, 23 patients de sexe masculin (22 actuellement en service dans l'armée et 1 retraité ; âge médian [fourchette], 25 [20-51] ans) ont présenté une douleur thoracique aiguë et marquée dans les 4 jours suivant la réception d'un vaccin COVID-19 à ARNm. Tous les militaires étaient auparavant en bonne santé et avaient une bonne condition physique. Sept ont reçu le vaccin à ARNm BNT162b2 et 16 ont reçu le vaccin à ARNm-1273. Au total, 20 patients ont présenté des symptômes après la deuxième dose d'une série de deux doses espacées de manière appropriée. Tous les patients présentaient des taux de troponine cardiaque significativement élevés. Parmi les 8 patients qui ont subi une imagerie par résonance magnétique cardiaque pendant la phase aiguë de la maladie, tous ont présenté des résultats compatibles avec le diagnostic clinique de myocardite. Des tests supplémentaires n'ont pas permis d'identifier d'autres étiologies pour la myocardite, y compris des infections aiguës à COVID-19 ou autres, des lésions ischémiques ou des conditions auto-immunes sous-jacentes. Tous les patients ont reçu de brefs soins de soutien et étaient rétablis ou en voie de rétablissement au moment de la rédaction de ce rapport. L'armée a administré plus de 2,8 millions de doses de vaccin ARNm contre la COVID-19 au cours de cette période. Bien que le nombre observé de cas de myocardite soit faible, il était plus élevé que prévu chez les militaires de sexe masculin après une deuxième dose de vaccin.