Une entreprise de passeports vaccinaux affirme que le système pourrait être "redéployé" en tant que carte d’identité nationale (The Telegraph)

Une entreprise de passeports vaccinaux affirme que le système pourrait être "redéployé" en tant que carte d’identité nationale

Article originel : Vaccine passport firm says system could be ‘redeployed’ as a national ID card

Par Hayley Dixon, Lucy Fisher et Tony Diver

The Telegraph, 13.07.21



Les plans de cartes d’identité antérieurs ont été abandonnés en 2011 après un tollé au sujet de la nature intrusive du régime et de ses répercussions sur les droits de la personne.



L’une des entreprises impliquées dans le passeport de vaccin contre la COVID-19 a déclaré que le système pourrait être « redéployé » en tant que carte d’identité nationale, au milieu des inquiétudes concernant le risque de « dérive de la mission »....

