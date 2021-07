Une nouvelle recherche suggère que l'ivermectine est efficace dans le traitement de la Covid (HART)

Une nouvelle recherche suggère que l'ivermectine est efficace Article originel : New research suggests ivermectin works Health Advisory and Recovery Team, 1.07.21

La semaine dernière, la Dre Tess Lawrie de l' Evidence-Based Medicine Consultancy et ses collègues ont publié une revue systématique et une méta-analyse évaluées par des pairs dans l' American Journal of Therapeutics , qui a montré des preuves d'une certitude modérée de réductions importantes des décès dus à la COVID-19. Le terme "certitude modérée" peut sembler être un résultat "moyen", mais il représente en fait l'une des plus grandes certitudes possibles et les filtres de données rigoureux utilisés dans ce type de méta-analyse signifient que seules les données les plus solides des études sont incluses. Dans le cas d'une maladie légère à modérée, l'ivermectine atteint le seuil de "haute certitude" d'efficacité, ce qui signifie qu'elle semble être d'une grande utilité dans le traitement et la prévention de la COVID-19. N'étant plus breveté, il est incroyablement bon marché (le coût de production est d'environ 5 centimes par comprimé) et très sûr, notamment par rapport aux vaccins contre la COVID-19 :

Une autre énigme est de savoir si beaucoup plus de vies auraient pu être sauvées par l'adoption précoce de l' ivermectine , un médicament réadapté, dont la sécurité d'emploi dans les maladies parasitaires est avérée depuis longtemps, mais qui s'est également révélé avoir des propriétés antivirales. Dans le cas spécifique de la COVID-19, le mode d'action semble être double : il agit en s'arrimant au domaine de liaison du récepteur de pointe du SRAS-CoV-2 lié à l'ACE2 (empêchant ainsi le virus de pénétrer dans les cellules), et agit également comme un anticoagulant, qui protège contre la coagulation associée à la protéine de pointe virale. De nombreux articles résumés par la Front Line COVID-19 Critical Care Alliance ont fait état d'une utilisation réussie à la fois dans le traitement et la prévention de la COVID-19, mais ont été critiqués pour le manque de données d'essais contrôlés par les pairs.

En ce qui concerne le tableau ci-dessus, il convient de noter qu'environ 4 milliards de doses d'ivermectine ont été administrées à des humains depuis le début des rapports.

L'expérience réel dans le monde a été énorme et largement censurée - ce dont la Dre Lawrie a également fait l'objet, ayant été retirée de Twitter et ayant vu des articles supprimés de LinkedIn. HART a déjà souligné la "politique de désinformation médicale sur la COVID-19" de YouTube, qui interdit toute affirmation selon laquelle l'ivermectine est un traitement efficace de la maladie.

Malheureusement, l'influence du lobbying pharmaceutique pour empêcher l'adoption précoce de l'ivermectine est évidente et ce sont les malades et les mourants qui souffrent inévitablement dans un système où le profit est un moteur énorme pour dicter ce qui arrive ou non sur le marché. Il y a un moment où les preuves de l'efficacité d'un médicament sont suffisantes et tout ce qui va au-delà est considéré comme "inutile". L'ivermectine a depuis longtemps atteint ce seuil et pourtant, on continue à faire traîner les choses en insistant pour mener une nouvelle étude, financée par ceux qui ont intérêt à ce que l'essai échoue. De nombreux problèmes méthodologiques évidents ont déjà été identifiés dans la conception de l'étude, ce qui signifie qu'elle échouera probablement à démontrer son efficacité. Cela sera ensuite utilisé comme "preuve primaire" pour ne pas autoriser le médicament. Il s'agit également d'un exercice qui fait perdre du temps, sachant que si un traitement efficace est autorisé, les autorisations d'utilisation d'urgence des vaccins sont invalidées.

L'Association du barreau indien a adressé un avis juridique à l'OMS pour protester contre les pressions qu'elle a exercées sur les États indiens pour qu'ils cessent d'utiliser l'ivermectine lors de leur récente vague de Covid. Pendant ce temps, certains régimes médicamenteux cardiotoxiques ont été utilisés dans des essais à travers l'Europe au cours de la première vague, y compris un essai au Royaume-Uni utilisant une dose d'hydroxychloroquine dix fois supérieure à la dose recommandée, un médicament qui, lorsqu'il est administré tôt et à la bonne dose, peut être bénéfique, mais qui peut effectivement avoir entraîné une augmentation des décès lorsqu'il est administré à des patients déjà extrêmement malades et à des doses bien supérieures à celles connues pour être potentiellement toxiques. La conception de l'étude a été approuvée par le CMO (Chris Whitty). Nous demandons instamment au gouvernement et aux médecins généralistes d'examiner de manière indépendante les preuves relatives à l'ivermectine et d'évaluer de manière critique si celle-ci offre en fait une alternative bien plus sûre dans la prévention des décès dus au COVID-19 que les vaccins expérimentaux actuellement en cours de déploiement.