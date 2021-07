Vaccins contre la COVID-19 pour les enfants : les avantages hypothétiques pour les adultes ne l’emportent pas sur les risques pour les enfants (BMJ)

Comme la majorité des adultes de plusieurs pays occidentaux riches ont maintenant reçu au moins une dose d’un vaccin contre la COVID-19, l’accent est mis sur les enfants. Bien qu’il soit largement reconnu que le risque de COVID-19 grave chez les enfants est faible, beaucoup croient que la vaccination massive des enfants peut non seulement protéger les enfants contre la COVID-19 grave, mais aussi prévenir la transmission ultérieure, protéger indirectement les adultes vulnérables et aider à mettre fin à la pandémie. Toutefois, de nombreuses hypothèses doivent être examinées au moment de juger les appels visant à vacciner les enfants contre la COVID-19.

Vaccins contre la COVID-19 pour les enfants : les avantages hypothétiques pour les adultes ne l’emportent pas sur les risques pour les enfants Article originel : Covid-19 vaccines for children: hypothetical benefits to adults do not outweigh risks to children Par Elia Abi-Jaoude, Peter Doshi et Claudina Michal-Teitelbaum British Medical Journal, 13 juillet 2021

Premièrement, la maladie chez les enfants est généralement bénigne et les séquelles graves demeurent rares. Bien que la « COVID de longue durée » ait récemment attiré davantage l’attention, deux grandes études chez les enfants montrent que les symptômes prolongés sont rares et, dans l’ensemble, semblables ou plus légers chez les enfants dépistés positifs pour le SRAS-CoV-2 comparativement à ceux présentant des symptômes d’autres virus respiratoires. Selon les estimations du Centre for Disease Control (CDC) des États-Unis, le taux de mortalité par infection de la COVID-19 chez les enfants de 0 à 17 ans est de 20 pour 1 000 000. Les taux d’hospitalisation sont également très faibles et ont probablement été surestimés. De plus, une grande proportion d’enfants ont déjà été infectés par le SRAS-CoV-2. Le CDC estime que 42 % des enfants étatsuniens âgés de 5 à 17 ans ont été infectés en mars 2021. Étant donné que l’infection par le SRAS-CoV-2 induit une réponse immunitaire robuste chez la majorité des personnes, cela signifie que les risques posés par la COVID-19 pour la population pédiatrique sont sans doute encore plus faibles qu’on ne le croit généralement.



Dans l’essai clinique sous-jacent à l’autorisation du vaccin contre l’ARNm de Pfizer-BioNTech chez les enfants âgés de 12 à 15 ans, parmi les près de 1 000 enfants qui ont reçu le placebo, 16 ont obtenu un résultat positif pour la COVID-19, comparativement à aucun dans le groupe entièrement vacciné. Compte tenu de cette faible incidence, le fait que la COVID-19 est généralement asymptomatique ou bénigne chez les enfants et le taux élevé d’événements indésirables chez les personnes vaccinées (p. ex., dans l’essai de Pfizer sur des enfants de 12 à 15 ans, 3 enfants sur 4 avaient de la fatigue et des maux de tête, environ la moitié avaient des frissons et des douleurs musculaires, et environ 1 enfant sur 4 à 5 avait de la fièvre et des douleurs articulaires), une comparaison des années de vie ajustées en fonction de la qualité dans l’essai favoriserait grandement le groupe placebo. Les avantages potentiels du vaccin, y compris la protection des enfants contre la COVID-19 grave ou la COVID-19 prolongée, ou la COVID-19 prolongée dans le futur, pourraient influer sur cet équilibre, mais ces avantages n’ont pas été démontrés dans l’essai et demeurent hypothétiques.

Même si l’on suppose une protection contre la COVID-19 grave, compte tenu de son incidence très faible chez les enfants, il faudrait vacciner un nombre extrêmement élevé pour prévenir un cas grave. Pendant ce temps, un grand nombre d’enfants présentant un très faible risque de maladie grave seraient exposés à des risques de vaccination, connus et inconnus. Jusqu’à présent, le vaccin contre l’ARNm de Pfizer a été jugé par le gouvernement israélien comme étant probablement associé à une myocardite symptomatique, avec une incidence estimée entre 1 sur 3000 et 1 sur 6000 chez les hommes âgés de 16 à 24 ans. De plus, les effets à long terme des vaccins à base de matériel génétique, qui font appel à de nouvelles plateformes de vaccins, demeurent essentiellement inconnus.



En ce qui concerne le risque de transmission du SRAS-CoV-2 des enfants aux adultes, il est également faible et en baisse, bien que non négligeable. Les enseignants sont plus susceptibles de contracter le SRAS-CoV-2 chez d’autres adultes que chez leurs élèves. La contribution des écoles à la transmission communautaire a toujours été faible dans toutes les administrations. En outre, si l’on considère que 42% des personnes âgées de 5 à 17 ans aux États-Unis sont maintenant en période post-covid, cela ne devrait que réduire le risque de transmission par les enfants...



