Vaccins contre la Covid et un million de réactions "fortuites" (Conservative Woman)

Vaccins contre la Covid et un million de réactions "fortuites" Article originel : Covid vaccines and a million ‘coincidental’ reactions Par Sally Beck Conservative Woman

Les plus médiatisés sont les caillots sanguins dans le cerveau et le corps causés par le vaccin Oxford/AstraZeneca, désormais connus des jeunes sous le nom de #clotshot. (Les caillots touchent tous les âges, mais sont plus fréquents chez les moins de 50 ans. Sept décès ont été signalés chez les moins de 30 ans et 71 ont été recensés dans tous les groupes d'âge. La MHRA affirme que ces réactions sont "extrêmement rares", mais 71 personnes sont mortes de caillots - nom officiel de la thrombocytopénie immunitaire thrombotique induite par le vaccin (VITT) - rien que pour cela ! Le vaccin contre la grippe porcine a été retiré après 53 décès au total.

La MHRA n'a pas non plus tenu de conférence de presse en Grande-Bretagne, malgré les chiffres horribles. Au lieu de cela, elle publie ses conclusions sur son site Internet et insiste : "Sur la base de cet examen continu, l'avis reste que les avantages du vaccin l'emportent sur les risques chez la majorité des gens".

Aux États-Unis, le chiffre des décès publié par le VAERS (Vaccine Adverse Event Reporting System) est de plus de 11 000, mais un lanceur d'alerte anonyme a déclaré la semaine dernière que le chiffre était plutôt de 45 000. Comme notre MHRA admet que seuls 10 % des réactions peuvent être signalées, notre chiffre pourrait être beaucoup plus élevé aussi, plus proche de 15 000 décès et 10 millions de réactions.

C'est ainsi qu'ils parviennent à maintenir les vaccins contre la Covid en circulation malgré près de 1 500 décès et plus d'un million d'effets indésirables signalés par plus de 300 000 personnes.

Mais lorsqu'il s'agit de réactions aux vaccins Covid, la Medicines and Healthcare products Regulatory Agency (MHRA), l'organisme gouvernemental chargé de vérifier la sécurité des médicaments au Royaume-Uni, vous dira que si vous avez reçu un vaccin contre la Covid hier et que vous avez développé des caillots sanguins aujourd'hui, il pourrait s'agir d'une simple coïncidence, même si vous étiez en pleine forme et en bonne santé.

Bien que la MHRA ait identifié un lien, et l'indique sur son site web, elle le rejette malgré 17 rapports de myocardite (inflammation du cœur) et 20 rapports de péricardite (inflammation du sac entourant le cœur). Elel déclare : "La myocardite et la péricardite sont très rares dans la population générale. On estime qu'il y a environ six nouveaux cas de myocardite pour 100 000 patients par an et environ dix nouveaux cas de péricardite pour 100 000 patients par an.

Il y a eu une augmentation récente des rapports de ces événements, en particulier avec les vaccins Pfizer/BioNTech et Moderna, avec une tendance constante à la fréquence des cas chez les jeunes hommes après la deuxième dose. Ces rapports sont extrêmement rares et les événements sont généralement bénins".

Dites-le à la mère du garçon de 13 ans en bonne santé qui est mort après avoir reçu le vaccin Pfizer.



Il y a un nombre phénoménal de problèmes neurologiques avec près de 22 000 rapports, en plus de la migraine, des maux de tête et, plus choquant, de la cécité. On dénombre près d'un quart de million de troubles du système nerveux. Le nombre de fausses couches et de mortinaissances s'élève à 348 et les parents comprendront la douleur permanente que représente la perte d'un bébé, quel que soit le stade de la grossesse.

Boris Johnson et le médecin en chef Chris Whitty ont souvent affirmé au public que les vaccins étaient "sûrs et efficaces". Avec l'augmentation des cas d'hospitalisation parmi les personnes ayant reçu le double vaccin, et avec 1 personne sur 142 ayant reçu le vaccin qui a subi un effet indésirable, les réactions indésirables sont proportionnellement plus élevées que pour tout autre vaccin jamais produit.



Pourquoi ce vaccin n'a-t-il pas été retiré ?

Voici une ventilation complète des rapports de décès et de déclarations du Yellow Card Scheme de la MHRA publiés le jeudi 22 juillet 2021.



Pfizer/BioNTech : 20 millions de personnes, 32,1 millions de doses. Taux de déclaration des Yellow Card : 1 personne sur 215 touchées.

Oxford/AstraZeneca : 24,7 millions de personnes, 47,5 millions de doses. Taux de signalement de Yellow Card : 1 personne sur 111 touchée.

Moderna : 1,3 million de personnes ont reçu la première dose. Taux de déclaration de Yellow Card : 1 personne sur 129 touchée.