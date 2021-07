Vidéo : Castel, c’est quoi le problème ? (Survie)

Représentative de la Françafrique d’hier et d’aujourd’hui, la multinationale de la bière, du vin et des boissons gazeuses Castel est aussi une championne de l’évasion fiscale. Les sommes colossales échappant aux administrations fiscales des pays dans lesquels Castel exerce ses activités permettraient pourtant de financer les services publics qui font cruellement défaut aux populations du continent. Pendant que Castel brasse de l’or, les peuples trinquent...

CASTEL : C'EST QUOI LE PROBLEME ? La multinationale françafricaine des boissons Castel brasse de l'or en Afrique depuis plus de 60 ans et assure ses profits grâce à une pratique assidue de