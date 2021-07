[Vidéo] Confinement. Un plus grand nombre de jeunes Canadiens sont morts des « effets secondaires non intentionnels» de la pandémie, et non de la COVID-19 (Toronto Sun)

Un plus grand nombre de jeunes Canadiens sont morts des « effets secondaires non intentionnels» de la pandémie, et non de la COVID-19

Article originel : More young Canadians died from 'unintentional side effects' of the pandemic, not COVID

Par Denette Wilford

Toronto Sun

Un nouveau rapport montre que, pendant la pandémie, il y a eu plus de décès attribuables à des « effets secondaires non intentionnels » qu'à la COVID-19, particulièrement chez les jeunes Canadiens. Les données les plus récentes de Statistics Canada, publiées lundi, s’intitulent « Chiffres provisoires des décès et de la surmortalité, janvier 2020 à avril 2021 », et indiquent qu’il y a eu 5 535 décès chez les personnes de moins de 65 ans.

Il y a eu 1 380 décès liés à la COVID-19 pour ce même groupe d’âge, selon StatCan. C’est plus de quatre fois le nombre de morts. Le rapport de la Base de données de l’état civil canadien sur les décès suggère que « La surmortalité est en grande partie liée à d’autres facteurs, comme l’augmentation du nombre de décès attribués à des causes associées à la consommation et à l’abus de substances, y compris des intoxications non intentionnelles (accidentelles) et des maladies et conditions liées à la consommation d’alcool. »

L’agence n’a pas suffisamment de données pour calculer l’augmentation des empoisonnements involontaires ou accidentels, qui peuvent provenir de surdoses accidentelles de stupéfiants, d’opioïdes et d’hallucinogènes ou même de médicaments en vente libre. ainsi que l’alcool et les intoxications par les solvants et les pesticides.

StatCan reconnaît que la perturbation de la « disponibilité et de l’accès aux programmes de réduction du mésusage, aux services de consommation supervisée et aux services de soutien en personne pour la toxicomanie » a peut-être joué un rôle. Pour les 44 ans et moins, le nombre de surdoses entraînant le décès est passé de 1605 en 2019 à 2125 en 2020. Le nombre de décès causés par l’alcool a augmenté dans les groupes d’âge de 45 à 64 ans (1 790 en 2020 comparativement à 1 525 en 2019) et de 0 à 44 ans (480 en 2020; 325 en 2019)., bien que StatCan ait ajouté que certains des décès pourraient être attribuables à d’autres maladies et affections, mais qu’ils étaient principalement attribués à des maladies du foie et à des troubles mentaux ou comportementaux... Lire la suite

