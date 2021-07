[Vidéo] La science, les médecins et la grande trahison (Conservative Woman)

La science, les médecins et la grande trahison

Article originel : Science, doctors and the great betrayal

Par Joss Wynne Evans

Conservative Woman

Tandis que nous contemplons la terrible crise à laquelle le monde est confronté, un assaut contre l'humanité qui est plus grand que tout autre dans l'histoire, nous devons nous demander comment il se fait que les classes professionnelles médicales partout dans le monde ont été amenées à trahir leur intégrité et à aider ainsi la fiction criminelle de la contagion.

Au cours des décennies, les établissements de santé publique de l'Occident et les organisations pan-nationales de santé, l'Organisation mondiale de la santé et d'autres, ont été profondément corrompus, et cette corruption a été ignorée par beaucoup - la plupart - des praticiens médicaux ordinaires sous la pression des autorités sanitaires et du gouvernement. Au Royaume-Uni, les médecins généralistes et les hôpitaux, à quelques nobles exceptions près, se sont parés d'EPI et, à mon avis, ont agi comme des propagandistes de base pour la promotion de l'idéologie de M. Gates et de ses cohortes richissimes. La science et "la profession" ont une faiblesse structurelle intrinsèque que l'indignation a transformée en une large fissure. Cette faiblesse a été magnifiquement résumée par Rupert Sheldrake dans son discours TED de 2013. La conférence a été censurée mais a dû être rétablie après l'indignation générale.

Rupert Sheldrake - The Science Delusion BANNED TED TALK - TED a décidé de censurer Rupert et de retirer cette vidéo de la chaîne youtube TEDx. Suivez ce lien pour la déclaration de TED à ce sujet.

Dans le cadre de son exposé sur la métrologie - la science des constantes - Sheldrake a raconté une conversation qu'il a eue avec le directeur de l'Institut de Métrologie dans laquelle il a demandé comment une valeur fixe pour la vitesse de la lumière pouvait être expliquée étant donné que l'on avait observé que cette vitesse variait matériellement dans le monde entier sur une période donnée. Le directeur a admis que la constante avait été obtenue en faisant la moyenne des résultats variables, et lorsque Sheldrake a qualifié cette méthode de "tricherie", le directeur a déclaré qu'il préférait le terme "verrouillage de phase intellectuel" ! Quel meilleur exemple, plus humoristique, d'un établissement qui ne veut pas admettre que de nouvelles idées viennent ébranler son univers douillet ? Et c'est ce qui se passe, à une échelle plus vaste et tragiquement dommageable, avec le scandale du virus. Le "verrouillage de phase intellectuel" s'est fait de manière étroite et mur à mur ! La science n'admet pas de pensée établie. Elle est fondée sur l'hypothèse et le débat et n'est jamais une "science établie". La science n'est jamais non plus une croyance obligatoire, ce qui fait simplement partie du livre de jeu du mal. Ce n'est pas une coïncidence si le rédacteur en chef de Nature, autrefois la plus respectée des revues, a estimé en 2013 que le livre de Rupert Sheldrake devait être brûlé. Le même traitement a été réservé à ceux qui critiquent l'approche de croyance obligatoire du Dr Fauci, qui a récemment annoncé que "je suis la science". Si nous ne pouvons pas attendre des escrocs qu'ils soient autre chose que des escrocs, je crois que nous sommes en droit d'attendre mieux de nos professions médicales.