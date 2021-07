[Vidéo] Le Président haïtien Moïse a été tué par des étrangers qui parlaient espagnol et qui se sont fait passer pour des agents de la DEA étatsunienne (Miami Herald, Zero Hedge,Sputniknews)

Peut-être une nouvelle perspective du Miami Herald montre "assaillants ont prétendu être des agents de la U.S. Drug Enforcement Administration, selon des vidéos prises par des gens dans la région de la maison du président."... Lire la suite

Frantz Exantus, Secrétaire à la Communication d’Haïti, a déclaré que la police avait arrêté les « présumés assassins » de Moise dans un quartier chic de Pétionville, une banlieue de la capitale Port-au-Prince, AP, précédemment signalé. Le Premier ministre par intérim Claude Joseph a déclaré plus tôt que le président a été assassiné par des tueurs hautement entraînés et lourdement armés qui ont pris d’assaut la résidence présidentielle dans les premières heures de mercredi.

(Mise à jour 2200ET) : Quatre présumés assassins du Président Jovenel Moise ont été mortellement abattus par la police, et deux autres ont été arrêtés, AP a rapporté citant le chef de la police d’Haïti Léon Charles. Trois policiers qui avaient été retenus en otage ont été libérés dans l’incident, a déclaré l’AP.

4 morts, 2 "assassins présumés" arrêtés dans l'assassinat du président d'Haïti Article originel : 4 Dead, 2 "Presumed Assassins" Arrested In Haiti President's Killing Zero Hedge

Le Président haïtien Moïse a été tué par des étrangers qui parlaient espagnol selon des évaluations préliminaires

Article originel : Haiti's President Moïse Was Killed By Foreigners 'Who Spoke Spanish', Preliminary Assessment Shows

Sputniknews