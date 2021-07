[Vidéo] Les partisans du gouvernement affrontent les véhicules de combat d'infanterie étatsuniens dans le nord-est de la Syrie (Southfront)

Vidéo : Les partisans du gouvernement affrontent les véhicules de combat d'infanterie étatsuniens dans le nord-est de la Syrie. Article originel : In Video: Government Supporters Confront US Infantry Fighting Vehicles In Northeastern Syria South Front

"Les habitants ont coupé la route et l'ont empêché [le convoi] d'entrer, ce qui a incité les forces d'occupation à partir et à retourner d'où elles venaient", ont déclaré des sources locales à l'agence de presse publique.

L'IVF Bradley est armé d'un canon à chaîne M242 de 25 mm, d'une mitrailleuse M240C coaxiale de 7,62 mm et d'un double lanceur de missiles guidés antichars TOW, ATGM.

En octobre 2019, la coalition dirigée par les États-Unis a déployé un certain nombre de VFI Bradley dans le nord-est de la Syrie après avoir retiré ses troupes d'Alep et de Raqqa. La coalition a ensuite déployé d'autres VFI dans la région en septembre 2020. Ces véhicules lourdement armés ont été initialement déployés pour soutenir les Forces démocratiques syriennes ainsi que pour garder les champs pétroliers et gaziers occupés.

Les partisans du gouvernement s'efforcent de restreindre les mouvements des forces de la coalition dirigée par les États-Unis dans le nord-est de la Syrie depuis plus d'un an maintenant. La rencontre de Khirbet al-Dhiyabat n'était pas la première et ne sera probablement pas la dernière.