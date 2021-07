[Vidéo] "Nous voulons que soit diligentée une enquête sur l’impact du retrait réel de l’ivermectine" Dipali Ojha (France Soir)

Me Dipali Ojha, avocate de l’India Bar Association revient pour nous parler des procédures en cour contre le Dr Soumya Swaminathan, scientifique en chef de l’Organisation mondiale de la Santé (OMS) ainsi que le Directeur Général de l’OMS.

Dans ce debriefing elle clarifie la situation en Inde qui a généré de l’incertitude suite au retrait des traitements précoces (ivermectine et hydroxychloroquine) du tableau des recommandation de la DGHS (Directory of General Health Services) une agence du ministère de la Santé Indienne. Elle confirme que ces traitements précoces sont toujours au tableau des recommandations du ministère de la Santé d’Inde et de l’Indian Council of Medical Reseach. La DGHS étant une dépositaire d’information qui n’a jamais émis la moindre recommandation.

Cette clarification étant faite, elle fait un point complet sur les diverses procédures et les risques encourus par le Dr Swaminathan et les autres prévenus de la plainte déposée le 1 juillet 2021 par le Secrétaire général du Conseil de sécurité des droits de l’homme (HRSC) M. A. Shaikh, contre le Dr Soumya Swaminathan, scientifique en chef de l’Organisation mondiale de la Santé (OMS).

