YouTube censure la vidéo du Dr Satoshi Ōmura, lauréat du prix Nobel, discutant de l'ivermectine (Reclaim The Net)

YouTube censure la vidéo du Dr Satoshi Ōmura, lauréat du prix Nobel, discutant de l'ivermectine Article originel : YouTube censors video of Nobel Prize winner Dr. Satoshi Ōmura discussing ivermectin Reclaim The Net, 2.07.21

"L'importance de l'ivermectine pour l'amélioration de la santé et du bien-être de millions de personnes atteintes de cécité des rivières et de filariose lymphatique, principalement dans les régions les plus pauvres du monde, est incommensurable", a déclaré l'Assemblée Nobel dans son communiqué de presse pour le prix Nobel 2015 de physiologie et de médecine.

Avant la pandémie de coronavirus, l'ivermectine était décrite comme un médicament "miracle" par la communauté médicale. Et en 2015, le Dr Satoshi Ōmura et le Dr William C. Campbell ont reçu respectivemen t le prix Nobel de physiologie et de médecine pour leurs travaux qui ont conduit au développement de l'ivermectine.

"Quand les fascistes de YouTube censurent le Dr Satoshi Omura, lauréat du prix Nobel, un homme dont les découvertes ont sauvé une centaine de millions + de la cécité, le monde est entré dans un endroit très, très sombre", a tweeté le député australien Craig Kelly. "Je ne peux exprimer par des mots à quel point cela me met en colère et me rend triste et craintif pour l'avenir".

Frontline Covid-19 Critical Care, une alliance de médecins et d'universitaires qui s'est engagée à "rechercher et développer des protocoles de secours pour la prévention et le traitement de la COVID-19 à tous les stades de la maladie", s'est également élevée contre la censure et a averti que "des scientifiques brillants et une science qui sauve des vies sont systématiquement bâillonnés."

Ōmura rejoint les rangs de nombreux autres sénateurs, législateurs, revues médicales, biologistes et YouTubers qui ont été censurés par Big Tech pour avoir discuté de l'ivermectine.