13.08.21. Cette semaine l'ANSM n'a pas publié de point de situation, ni de rapport de pharmacovigilance et d'analyse des décès post-vaccinaux

Alors que le président Macron, impose aux Français un passe sanitaire ainsi qu'une vaccination obligatoire pour de nombreuses professions - depuis son allocution du 12.07.21 - l'ANSM semble toujours plongée dans une profonde torpeur durant ces vacances. Alors que des millions de Français, sous la menace, se sont inscrits pour se faire vacciner, l'ANSM semble toujours en vacances. Ce vendredi 13.08.21, l'ANSM n'a pas publié pour la première fois depuis janvier 2021, de point de situation sur la surveillance des vaccins contre la Covid-19. Le dernier remontant au 6.08.21 et portait sur la période du 23/07/2021 au 29/07/2021 . Quant aux rapports de pharmacoviliance et d'analyse des décès post-vaccinaux pour chacun des vaccins, ils remontent à début juillet et fin juin (hormis le rapport de pharmacoviliance pour le vaccin chez les femmes enceintes). En deux mois, il n'y a eu qu'un seul rapport de pharmacoviliance détaillé pour chacun de ces vaccins avec le décompte des décès post-vaccinaux et une analyse approfondie des effets secondaires.

Contrairement aux autres autorités sanitaires des pays démocratiques (notamment aux USA et Grande-Bretagne), qui publient régulièrement, même pendant les vacances le décompte et l'analyse des décès post-vaccinaux, l'ANSM ne semble pas pressé d'assurer cette qualité de prestation pendant les vacances et tourne au ralenti malgré l'urgence sanitaire et les risques non négligeables liés à l'injection de séquences génétiques dans la population pour lutter contre la Covid.

