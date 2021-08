Alex Berenson, qui doute de l'efficacité du vaccin contre la COVID, est définitivement banni de Twitter (New York Post)

Alex Berenson, qui doute du vaccin contre la COVID, est définitivement banni de Twitter

Article originel : COVID vaccine doubter Alex Berenson permanently banned from Twitter

Par Jon Levine et Kenneth Garger

New York Post, 28 août 2021





Le commentateur conservateur Alex Berenson, qui doute des vaccins, aurait été définitivement suspendu de Twitter pour avoir enfreint les règles de désinformation sur la COVID-19 de la plateforme de médias sociaux.

Le compte de Berenson a été interdit samedi après des "violations répétées" des règles, a déclaré un porte-parole de Twitter à NBC News dans un communiqué.

Berenson, un ancien journaliste du New York Times, a abordé la question de la suspension dans un message publié samedi soir sur sa page Substack, imputant son retrait de Twitter à un récent message dans lequel il critiquait le vaccin contre le coronavirus.

"Il n'arrête pas l'infection. Ni la transmission. Ne le considérez pas comme un vaccin", disait le tweet.

"Pensez-y - au mieux - comme une thérapie avec une fenêtre d'efficacité limitée et un terrible profil d'effets secondaires qui doit être mesuré EN AMONT LA MALADIE".



Berenson, dans son post sur Substack, a défendu le tweet en question comme étant "entièrement exact".

Dans une déclaration au Post, l'écrivain et romancier diplômé de Yale a fustigé la décision de Twitter.

"Nous avons atteint un moment dangereux. Les entreprises de médias sociaux qui ont des audiences qui éclipsent toutes les autres censurent maintenant activement les journalistes sur ordre des gouvernements", a-t-il déclaré.

"Je continuerai à me battre pour faire sortir la vérité et j'envisage toutes les options légales".