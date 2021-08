Après avoir repris une grande ville du nord, les Talibans sont aux portes de Kaboul et on reçu l'ordre de ne pas y entrer selon l'AFP

Après avoir repris Mazar, une grande ville du nord, les Talibans sont aux portes de Kaboul et on reçu l'ordre de ne pas y entrer selon l'AFP :

"Les talibans ont reçu l'ordre de rester aux portes de Kaboul et de ne pas entrer dans la capitale de l'Afghanistan, a annoncé dimanche un de leurs porte-parole, même si des combattants insurgés ont été aperçus par des habitants en banlieue éloignée."