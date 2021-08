Au 6.08.21, il y a eu 12791 personnes décédées dans les suites de la vaccination anti-Covid aux USA selon la base de données VAERS

Fausse alerte, dans un précédent message, rédigé ce matin, nous écrivons que le VAERS était en vacances et n'avait pas publié les données du 6.08.21.

- Ce vendredi 13.08.21, la VAERS n'a pas mise à jour son site sur les déclarations des décès post-vaccinaux

Le Vaccine Adverse Event Reporting System (VAERS) est un programme étatsunien pour la sécurité des vaccins, cogéré par les U.S. Centers for Disease Control and Prevention et la Food and Drug Administration.



Il se trouve que le VAERS les a publiés avec un jour de retard, cet après-midi sur son site internet. Les données concernant les déclarations de décès post-vaccinaux ont donc été publiés ce jour contrairement à l'ANSM en France qui n'a publié en deux mois qu'un seul rapport de pharmacoviliance avec le décompte des décès post-vaccinaux pour chaque vaccin.





Le VAERS n'est donc pas en vacances contrairement à ce que nous avions imaginer. Selon le VAERS, sur les 1.384.206 cas recensés d'effets secondaires il y a eu 12791 décès comptabilisés après vaccination anti-Covid aux Etats-Unis en date du 6.08.21.

Cliquez sur le lien, pour aller sur le site avec le décompte en question au 6.08.21.