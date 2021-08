Boris Johnson ne s'auto-isolera pas après un vol avec un collaborateur infecté (The Times)

Boris Johnson ne s'auto-isolera pas après un vol avec un collaborateur infecté

Article originel : Boris Johnson will not self-isolate after flight with infected aide

Par George Grylls

The Times, 7.08.21



Boris Johnson n'ira pas en auto-isolement bien qu'il ait partagé un vol avec un membre de son personnel qui a été testé positif au coronavirus plus tard dans la même journée.

Le Premier ministre était assis à l'extrémité opposée de l'avion par rapport à l'assistant, selon des sources gouvernementales. Le vol a eu lieu mercredi pendant le voyage du premier ministre en Écosse.



D'autres sources ont insisté sur le fait que Johnson avait été en contact étroit avec le fonctionnaire à plusieurs reprises au cours du voyage, l'une d'entre elles ayant déclaré au Guardian que le Premier ministre avait souvent été "côte à côte" avec le collaborateur. La source a également déclaré que l'avion dans lequel ils avaient voyagé ensemble était petit.

Les travaillistes ont accusé Johnson de "prendre le public pour des imbéciles"...



