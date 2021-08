Ce vendredi 27.08.21, l'ANSM publie un nouveau point de situation mais toujours aucun rapport de pharmacovigilance ni d'analyse et de décompte détaillés des décès post-vaccinaux

ANSM 27.08.21

L’analyse des effets indésirables rapportés avec le vaccin Comirnaty couvre les données validées du 30 juillet au 19 août 2021.



Depuis le début de la vaccination, 44 587 cas d’effets indésirables ont été analysés par les CRPV rapporteurs (Bordeaux et Marseille). Au total, plus de 66 445 000 injections ont été réalisées au 19 août 2021. La majorité des effets indésirables sont attendus et non graves.



Il n’y a pas eu de nouveau signal identifié sur la période avec le vaccin Comirnaty.



Nous avons été informés de la survenue d’un syndrome inflammatoire multi-systémique pédiatrique (PIMS) chez un adolescent au Danemark, après une vaccination par Comirnaty. Il est désormais guéri. A ce stade, aucun lien avec la vaccination ne peut être établi. Une analyse des cas européens sera conduite par l’EMA prochainement.



En France, aucun cas de PIMS n’a été déclaré.



L’analyse des effets indésirables rapportés avec le vaccin Spikevax couvre les données validées du 30 juillet au 19 août 2021.



Depuis le début de la vaccination avec le vaccin Spikevax (Moderna), 9 167 cas d’effets indésirables ont été analysés par les CRPV rapporteurs (Lille et Besançon). Au total, plus de 8 389 000 injections ont été réalisées au 19 août 2021. Un grand nombre de ces cas concernent des réactions retardées locales non graves.



Il n’y a pas eu de nouveau signal identifié sur la période avec Spikevax.



L’analyse des effets indésirables rapportés avec le vaccin Vaxzevria couvre les données validées du 30 juillet au 19 août 2021.



Depuis le début de la vaccination avec le vaccin Vaxzevria, 24 384 cas d’effets indésirables ont été analysés par les CRPV rapporteurs (Amiens et Rouen). La grande majorité de ces cas concerne des syndromes pseudo-grippaux, souvent de forte intensité (fièvre élevée, courbatures, céphalées). Au total, plus de 7 766 000 injections ont été réalisées au 19 août 2021. Depuis le 19 mars 2021, l’utilisation du vaccin Vaxzevria d’AstraZeneca est réservée aux personnes de 55 ans et plus.



Il n’y a pas eu de nouveau signal identifié sur la période avec Vaxzevria.



L’analyse des effets indésirables rapportés avec le vaccin Janssen couvre les données validées du 30 juillet au 19 août 2021.



Depuis le début de la vaccination, un total de 501 cas ont été analysés par les CRPV rapporteurs (Lyon et Grenoble). La majorité des effets indésirables sont non graves, attendus et d’évolution favorable, en particulier des effets de réactogénicité (par exemple des malaises). Au total, plus de 984 000 injections ont été réalisées au 19 août 2021. La vaccination avec le vaccin Janssen a débuté en France le 24 avril 2021 chez les personnes âgées de plus de 55 ans.



Il n’y a pas eu de nouveau signal identifié sur la période avec le vaccin Janssen.