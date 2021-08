Comment gérer la crise sanitaire de la Covid selon le Pr. Christian Perronne (Vidéo)

*Le professeur Perronne est chef du service médical de l'hôpital Raymond Poincaré à Garches, l'hôpital universitaire de Versailles-St Quentin près de Paris. Il a été chef du département des maladies infectieuses et tropicales de l'université à partir de 1994, mais a été licencié de ce poste il y a quelques mois. Il est membre du centre français de recherche biomédicale de renommée mondiale, l'Institut Pasteur, dont il est diplômé en bactériologie et virologie et où il a été directeur adjoint du Centre national de référence pour la tuberculose et les mycobactéries jusqu'en 1998.

Il a présidé de nombreux comités sanitaires de haut niveau, notamment le Comité français d'expertise des maladies transmissibles et le Haut Conseil de la santé publique (HCSP), qui conseille le gouvernement sur la politique de santé publique et la politique de vaccination. Il n'est pas anti-vaccin et a d'ailleurs rédigé la politique vaccinale de la France pendant de nombreuses années, tout en présidant le Groupe National de Concertation sur les Vaccinations, également connu sous le nom de Comité Technique des Vaccinations (CTV).

Le professeur Perronne a également été vice-président du Groupe consultatif européen de l'Organisation mondiale de la santé. Au niveau national en France, il a présidé le Collège d'enseignement des maladies infectieuses et tropicales (CMIT), la Fédération des maladies infectieuses (FFI, qu'il a cofondée), le Conseil supérieur d'hygiène publique (CSHP) et l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé (ANSM, anciennement AFSSAPS), qui évalue les risques sanitaires des médicaments et est le seul régulateur français de la recherche biomédicale. Jusqu'en 2013, il a siégé au conseil scientifique de l'Institut français de recherche en microbiologie et en infectiologie (IMMI/INSERM).

Malgré les connaissances et l'expérience approfondies du professeur Perronne en matière de maladies transmissibles, de vaccins et de politique vaccinale au niveau national et gouvernemental en France, il a rapidement été censuré pour s'être exprimé au sujet des vaccins contre la Covid-19, leur prétendue efficacité et leurs risques identifiables. En bref, il a été mis à l'écart professionnellement, sa réputation a été attaquée et ses opinions professionnelles ont été censurées.