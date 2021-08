Comment l'armée étatsunienne s'est enrichie grâce à l'Afghanistan (The Spectator)

Comment l'armée étatsunienne s'est enrichie grâce à l'Afghanistan

Article originel : How the US military got rich from Afghanistan

Par Andrew Cockburn

The Spectator



Des milliards de dollars ont coulé à flot dans les budgets de guerre du Pentagone au cours des deux dernières décennies.

16 août 2021 "Information Clearing House" - Le départ des troupes américaines d'Afghanistan est déploré (ou salué - voir la presse chinoise, passim) comme une défaite. Mais c'est une attitude à courte vue, du moins du point de vue de l'armée américaine et de la multitude de parties intéressées qui se nourrissent à son auge. Pour eux, toute l'aventure a été un succès retentissant, mesuré à l'aune des milliers de milliards de dollars des contribuables qui ont coulé à flots dans leurs budgets et leurs bénéfices au cours des deux décennies pendant lesquelles ils ont maintenu l'opération avec succès.

Cette vérité m'a été rappelée avec force par un de mes amis qui, en tant qu'employé de niveau intermédiaire, a assisté à un conclave de généraux de haut rang discutant de la mini-révolte afghane de Donald Trump en 2018. Comme il a raconté la conversation, ils étaient unanimes sur le fait que le mouvement ne ferait absolument aucune différence pour la guerre, "mais", ont-ils joyeusement convenu, "cela nous fera du bien au moment du budget".

Des années auparavant, le colonel John Boyd, ancien pilote de chasse de l'armée de l'air qui a conçu et exposé une théorie complète des conflits humains, avait fait remarquer qu'il n'y avait aucune contradiction entre la mission déclarée de l'armée et son apparente indifférence à l'égard de la réussite des combats. Les gens disent que le Pentagone n'a pas de stratégie", a-t-il déclaré. Ils ont tort. Le Pentagone a une stratégie. Elle est la suivante : "N'interrompez pas le flux d'argent, augmentez-le."

Cette vérité éternelle m'a été rappelée par une annonce enterrée au milieu du blizzard des nouvelles sur le retrait des Afghans en juillet : dans le cadre de nos largesses permanentes envers le peuple afghan, disait-on, nous envoyions à l'armée de l'air afghane 37 hélicoptères UH-60. Peu de lecteurs, à l'exception des journalistes qui recopiaient le communiqué de presse du Pentagone, auraient apprécié la riche ironie de cette nouvelle, rappelant la véritable histoire sordide de la guerre, si tragique pour tant d'Afghans, si profitable pour certains Etatsuniens.



Un nouvel UH-60 coûte environ 12 millions de dollars, de sorte que ce cadeau d'adieu s'élève à quelque 450 millions de dollars, un ajout non négligeable aux 3,3 milliards de dollars déjà budgétisés pour le soutien des forces de sécurité afghanes au cours de l'année prochaine, bien qu'il ne s'agisse que d'une goutte d'eau par rapport à la facture globale de 2,26 billions de dollars pour notre campagne de deux décennies. Elle était sans aucun doute tout à fait bienvenue pour la Lockheed Martin Corporation, propriétaire du fabricant des hélicoptères, Sikorsky. L'appareil s'ajoutera aux 53 UH-60 déjà envoyés dans l'Hindu Kush ces dernières années. Peu d'entre eux peuvent encore voler, car les mécaniciens afghans sont connus pour être totalement incapables d'entretenir ces machines complexes, ce travail étant confié à des entrepreneurs étatsuniens grassement payés (par nous). En revanche, les Afghans étaient tout à fait capables de s'occuper des hélicoptères qu'ils avaient pilotés auparavant - le MI-17 russe, une machine simple et robuste sur laquelle les pilotes et les mécaniciens locaux avaient des décennies d'expérience. Il avait également l'avantage de pouvoir opérer dans les parties les plus élevées du pays montagneux, ce que l'UH-60, déficient en altitude, est tout à fait incapable de faire. Pendant quelques années, l'armée étatsunienne a judicieusement acheté des hélicoptères russes révisés au prix de 4,5 millions de dollars pièce (au maximum) pour les transmettre aux Afghans, mais l'affaire a mal tourné lorsque le colonel de l'armée chargé du programme, Norbert Vergez, a conclu des accords corrompus avec des éléments sinistres en Russie pour augmenter le prix. Vergez a plaidé coupable de "conflit d'intérêts" et a été condamné à une peine légère, et l'armée a saisi l'occasion pour transférer le contrat à Sikorsky/Lockheed. Les Afghans ont donc été contraints d'échanger une arme utile contre une arme qui s'est avérée effectivement inutile. (Il ne faut cependant jamais dire que les forces étatsuniennes, même lorsqu'elles s'enfuyaient au milieu de la nuit de leur énorme base de Bagram, abandonnaient négligemment des équipements coûteux à qui pouvait en avoir besoin. Ainsi, s'ils ont effectivement laissé des centaines de camions derrière eux, ils ont pris soin de prendre les clés avec eux).



Le scandale peu médiatisé des hélicoptères est l'une des nombreuses enquêtes menées par John Sopko, qui, en tant qu'inspecteur général spécial pour la reconstruction de l'Afghanistan, fait office de Cassandre de la guerre afghane. Depuis que le Congrès a créé son bureau en 2012, il a relaté avec diligence les détails du gaspillage colossal associé à la guerre dans de beaux rapports annuels tout en couleurs, mais sans grand effet. 'C'était un désastre prêt à se produire, et il s'est produit', m'a-t-il confié quelques années après son entrée en fonction. Nous avons gaspillé beaucoup d'argent. Ce n'est pas que les gens étaient stupides, et ce n'est pas que les gens ne s'en souciaient pas ; c'est juste que le système garantit presque l'échec. Il montre par exemple une maquette en plastique d'un avion de transport bimoteur, un G-222 italien, posée sur le rebord de sa fenêtre. Vingt de ces appareils avaient été achetés pour les Afghans, pour un coût de 500 millions de dollars. Ce n'était pas le bon avion pour le pays, l'altitude, le temps. Les Afghans n'ont pas pu être formés sur ces appareils". Incapables de voler, ils ont été abandonnés un an plus tard...



