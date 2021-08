Comment la Chine a tenté d'étouffer l'enquête sur les fuites de son laboratoire (The Spectator)

Comment la Chine a tenté d'étouffer l'enquête sur les fuites de son laboratoire

Article originel : How China tried to suppress the lab leak investigation

Par James Forsyth

The Spectator, 13 août 2021





Note de SLT : lire aussi Le point sur les origines possibles de la Covid-19 : naturelle, artificielle ou infox ? (Vidéos), ainsi que les autres références mises en fin d'article.





La figure de proue des travaux de l'Organisation mondiale de la santé sur les origines de la Covid-19 a accordé une interview remarquable à la télévision danoise. Peter Ben Embarek a révélé à quel point l'enquête a été soumise à des pressions politiques et a clairement indiqué qu'il pense que l'hypothèse de la fuite en laboratoire ne devrait pas, au rythme du rapport officiel, être rejetée comme extrêmement improbable.

Embarek a déclaré à TV2 : "Jusqu'à 48 heures avant la fin de la mission, nous n'étions toujours pas d'accord pour parler de la partie laboratoire dans le rapport, il y a donc eu une discussion jusqu'à la fin pour savoir s'il fallait l'inclure ou non". Il a ajouté qu'"au départ, ils [les Chinois] ne voulaient pas que l'on parle du laboratoire parce que c'était impossible et que cela aurait été une perte de temps. Nous avons insisté pour l'inclure car cela faisait partie de la question de l'origine du virus". Il a ajouté : "J'ai dit : "Ecoutez. Nous devons inclure cela, sinon nous n'avons pas de rapport. Il ne sera pas approuvé ou accepté comme un rapport raisonnable et crédible".

Embarek explique également clairement les obstacles qui ont été mis sur son chemin et celui de son équipe : "Nous n'avons pas pu consulter les livres ou les documents du laboratoire directement. Nous avons eu droit à une présentation, puis nous avons pu parler et poser les questions que nous souhaitions, mais nous n'avons pas eu l'occasion de consulter la moindre documentation". Comme il le souligne, le comportement de la partie chinoise soulève des questions :

"'Nous devrions étudier l'hypothèse d'une fuite de laboratoire, c'est pour plusieurs raisons. L'une d'entre elles est la manière dont le gouvernement chinois s'est comporté. Ils ont essayé de supprimer toute recherche dans ce domaine. Nous ne pouvons pas savoir si c'est parce qu'ils essaient simplement de contrôler le récit ou si c'est parce qu'ils ont quelque chose à cacher".

Certes, le fait que le laboratoire ait changé d'emplacement en décembre 2019 qui éveille des soupçons. Comme le rappelle Embarek : " Je demande à la direction : "Quel âge a ce laboratoire ?". Et ils répondent : "Eh bien, il date de décembre 2019. Nous avons déménagé dans ces nouveaux laboratoires le 2 décembre 2019." Comme il le souligne, "Il est intéressant que le laboratoire ait déménagé le 2 décembre 2019. C'est la période à laquelle tout a commencé, et vous savez que lorsque vous déplacez un laboratoire, cela perturbe tout.''

Embarek postule qu'une explication probable de l'origine d'un virus est qu'un employé du laboratoire a été infecté alors qu'il collectait des échantillons : L'une des hypothèses probables est qu'un employé a été infecté sur le terrain en prélevant des échantillons. C'est le cas où le virus passe directement d'une chauve-souris à un humain. Dans ce cas, il s'agirait d'un employé de laboratoire plutôt que d'un villageois ou d'une autre personne ayant des contacts réguliers avec les chauves-souris. C'est donc en fait dans la catégorie des cas probables".

Ce qui devient de plus en plus clair, c'est que le rejet de la théorie de la fuite du laboratoire en mars 2020 était une énorme erreur. L'interview d'Embarek confirme l'opinion de Matt Ridley selon laquelle la théorie de la fuite en laboratoire est de plus en plus plausible.

Compte tenu du temps qui s'est écoulé, nous ne saurons probablement jamais avec certitude quelles sont les origines de la Covid-19. Mais il devient de plus en plus clair que le gouvernement chinois a mené une opération de dissimulation, pour quelque raison que ce soit, qui a rendu la situation encore pire qu'elle ne devait l'être.