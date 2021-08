Covid-19. L'efficacité du vaccin Pfizer est passée de 96% à 84% quatre mois après la seconde dose selon Pfizer (BMJ)

L'efficacité du vaccin Pfizer-BioNTech contre le SRAS-CoV-2 a atteint un pic de 96,2 % entre sept jours et deux mois après la deuxième dose, puis est retombée à 83,7 % après quatre mois, selon un article en préimpression de Pfizer[1].

Ce document, qui contient les dernières données de l'essai clinique initial, fait état d'une baisse moyenne de l'efficacité du vaccin de 6 % tous les deux mois. Les chercheurs ont déclaré que des essais visant à évaluer l'efficacité des rappels après un intervalle plus long sont en cours. En Angleterre, un vaccin de rappel devrait être déployé auprès des personnes les plus vulnérables à la covid-19 à partir de septembre[2].

Environ 44 000 personnes âgées de plus de 16 ans ont été recrutées pour les essais cliniques de juillet à octobre 2020, y compris des participants des États-Unis, d'Argentine, du Brésil, d'Afrique du Sud, d'Allemagne et de Turquie. Parmi eux, la moitié a reçu le vaccin Pfizer et l'autre moitié a reçu le placebo, une solution saline. L'étude a également inclus environ 2200 participants âgés de 12 à 15 ans sur 29 sites étatsuniens, recrutés d'octobre 2020 à janvier 2021, qui ont également été répartis au hasard 1:1 pour recevoir le vaccin ou le placebo.



L'article en preprint indique qu'à partir de sept jours après la deuxième dose, une efficacité de 86-100% a été observée à travers divers profils démographiques, y compris l'âge, le sexe, la race/ethnie, et les facteurs augmentant le risque de covid-19, tels qu'un indice de masse corporelle élevé et d'autres comorbidités. Le vaccin a été signalé comme étant très efficace dans diverses régions géographiques, notamment en Amérique du Nord, en Europe, en Afrique du Sud et en Amérique latine.



Effets indésirables

En ce qui concerne la sécurité, les chercheurs ont noté que la diminution de l'appétit, la léthargie, l'asthénie, les malaises, les sueurs nocturnes et l'hyperhidrose étaient de nouveaux effets indésirables attribuables au vaccin de Pfizer. Dans l'ensemble, peu de participants ont présenté des effets indésirables graves ou des effets indésirables ayant entraîné le retrait de l'étude.

Au cours de la période contrôlée en aveugle de l'étude, 15 personnes ayant reçu le vaccin et 14 personnes ayant reçu le placebo sont décédées. Au cours de la période ouverte, trois receveurs du vaccin Pfizer et deux receveurs du placebo initial qui ont reçu le Pfizer après la levée de l'insu sont décédés. Les investigateurs ont conclu qu'aucun de ces décès n'était considéré comme étant lié au vaccin.



Les chercheurs ont noté les limites de l'étude, notamment le fait qu'elle n'a pas cherché à savoir si le vaccin prévenait les infections asymptomatiques.





Références :

↵

Thomas SJ, Moreira ED Jr, Kitchin N, et al. Six mois de sécurité et d'efficacité du vaccin BNT162b2 mRNA covid-19.medRxiv2021 [Preprint]. https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2021.07.28.21261159v1.full.pdf

Google Scholar

↵

Griffin S. Covid-19 : Des millions de personnes pourraient se voir proposer des vaccins de rappel à partir de septembre. BMJ2021;374:n1686. doi:10.1136/bmj.n1686 pmid:34215593

FREE Full TextGoogle Scholar