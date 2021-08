De la Covid au réchauffement climatique, quand les experts scientifiques s'accordent trop facilement, nous devrions tous commencer à nous inquiéter (Sunday Times)

Quand les experts scientifiques s'accordent trop facilement, nous devrions tous commencer à nous inquiéter

Article originel : When scientific experts agree too easily, we should all start worrying

Par Matthew Syed

The Sunday Times, 15.08.21





De la Covid au climat, le risque qu'ils s'influencent mutuellement et parviennent à des conclusions erronées est évident.



Cette semaine, j'ai regardé avec fascination Mike "Porky" Parry, un présentateur radio, et Ash Sarkar, un journaliste de gauche, s'affronter sur le changement climatique dans l'émission de Jeremy Vine. C'est apparemment ce qui passe pour un débat informé à la télévision britannique maintenant.

Il est facile de se moquer d'une telle absurdité, deux personnes ayant peu de connaissances scientifiques débattant de questions scientifiques complexes...



Lire la suite