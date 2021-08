Des manifestants anti-vaccins occupent les sièges d'ITV News et de Channel 4 (The Guardian)

Des manifestants anti-vaccins occupent les sièges d'ITV News et de Channel 4.

Article originel : Anti-vaccine protesters occupy ITV News and Channel 4 headquarters

The Guardian



Note de SLT : Ceux qui dénoncent et manifestent contre la campagne de vacicnation de masse et l'imposition de passe sanitaire à la population sont considérés comme des "théoriciens du complot" par The Guardian. Tout un programme...



Le présentateur de Channel 4 News, Jon Snow, poursuivi par des théoriciens du complot lors d'un incident dans le bâtiment de l'ITN au centre de Londres.

Des manifestants anti-vaccins ont occupé le siège d'ITV News et de Channel 4 News à Londres lundi après-midi, la dernière d'une série d'actions visant les médias.

Jon Snow, le présentateur de Channel 4 News, a été poursuivi dans l'une des entrées latérales du bâtiment par des théoriciens du complot qui lui criaient dessus.

Des images diffusées en direct ont montré des centaines de manifestants criant des affirmations scientifiquement non étayées sur le programme de vaccination Covid-19 et reprochant aux médias de promouvoir les "passeports vaccinaux", qu'ils considèrent comme incompatibles avec les valeurs britanniques.

Après avoir défilé de la gare de King's Cross jusqu'au siège d'ITN à Gray's Inn Road, les manifestants ont été accueillis par deux policiers en uniforme qui gardaient les portes tournantes du bâtiment. Cependant, ils ont immédiatement été autorisés à emprunter une sortie de secours, apparemment par un supporter qui se trouvait déjà à l'intérieur du bâtiment.

Les manifestants sont ensuite restés bloqués dans la réception du bâtiment, séparés par une paroi de verre de l'ITN...



