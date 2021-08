Des problèmes avec le variant Delta ? Une étude rétrospective menée par nference et la Mayo Clinic révèle que le vaccin anti-COVID-19 de Pfizer n'était efficace qu'à 42% en juillet (TrialSite News)

Des problèmes avec Delta ? Une étude rétrospective menée par nference et la Mayo Clinic révèle que le vaccin anti-COVID-19 de Pfizer n'est efficace qu'à 42% en juillet

Article originel : Delta Troubles? Retrospective Study Led by nference & Mayo Clinic Reveals Pfizer COVID-19 Shot Only 42% Effective During July

TrialSite News 12 août 2021





Note de SLT : Alors qu'en Israël et en Grande-Bretagne, le recul et les données sont suffisantes pour dire que les vaccins ne sont pas suffisamment efficaces contre le nouveau variant delta de la Covid (soit dit en passant nettement plus inoffensif que les souches précédentes qui n'étaient d'ailleurs pas plus grave que la gripppe en terme de létalité selon une étude scientifique de Stanford reprise par l'OMS), la France qui prétend que la majorité de ces cas relève du variant Delta impose à toute sa population de se vacciner massivement.



Une toute nouvelle étude révèle des nouvelles potentiellement troublantes concernant la COVID-19. D'après une étude en préimpression, une mauvaise performance du vaccin à ARNm de Pfizer est apparue dans les données de juillet et pourrait indiquer des problèmes à venir. En résumé, les données de juillet produites par cette étude rétrospective de la Mayo Clinic et de la nference suggèrent que le produit vaccinal de Pfizer connu sous le nom de BNT162b2 n'était efficace qu'à 42 % contre l'infection, ce qui a conduit certaines sources à ce que les responsables de la Maison Blanche s'assoient et prennent note.



L'étude a examiné l'efficacité des vaccins Pfizer et Moderna au sein du système de santé de la Mayo Clinic entre janvier et juillet. Le vaccin Moderna était efficace à 86 % contre l'infection pendant toute la période de l'étude, et celui de Pfizer à 76 %. Pourtant, en juillet, l'efficacité de Moderna était de 76 %, tandis que celle de Pfizer chutait à un troublant 42 %. Ces résultats sont basés sur les données du Minnesota, et certains suggèrent que Delta était dominant à l'époque. Les experts ne savent pas si cela signifie que les vaccins sont moins efficaces avec le temps, moins efficaces contre Delta, ou peut-être une autre raison. Venky Soundararajan, l'un des principaux auteurs de l'étude, note que "sur la base des données dont nous disposons jusqu'à présent..."



