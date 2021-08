Des scientifiques ont créé un faux récit sur la fuite présumée de la Covid du laboratoire de Wuhan, affirment des experts (The Telegraph)

Des scientifiques ont créé un faux récit sur la fuite présumée de la Covid du laboratoire de Wuhan, affirment des experts.

Article originel : Scientists created false narrative over suspected Covid leak from Wuhan lab, say experts

Par Sarah Knapton, Rédactrice scientifique

The Telegraph, 20.08.21



Selon un documentaire, un groupe aurait "dépassé" les preuves pour affirmer que l'idée que le coronavirus provenait d'un laboratoire était une "théorie du complot".



Selon des experts, l'establishment scientifique a créé un faux récit sur la fuite du coronavirus d'un laboratoire chinois et a rejeté les critiques en les qualifiant de "théoriciens du complot".

Dans un nouveau documentaire réalisé pour Channel 4 et portant sur la question de savoir si le virus s'est échappé d'un laboratoire de Wuhan, des scientifiques ont déclaré qu'un petit groupe de voix avait "dépassé de loin" les preuves.

En février dernier, un groupe de 27 scientifiques, dont Sir Jeremy Farrar, président du Wellcome Trust, a écrit une lettre dans The Lancet dans laquelle il déclarait : "Nous nous unissons pour condamner fermement les théories du complot suggérant que la Covid-19 n'a pas d'origine naturelle".

Cependant, il est apparu par la suite que l'une des personnes clés à l'origine de cette lettre était Peter Daszak, qui avait travaillé en étroite collaboration avec les scientifiques de Wuhan dans le cadre de recherches sur les coronavirus liés au Sras chez les chauves-souris. Un addendum à la lettre du Lancet exposant ses liens avec le laboratoire chinois n'a été publié qu'en juin de cette année.

Un autre article publié dans Nature Medicine affirmait également que rien ne permettait de penser que le virus avait été manipulé. Mais les scientifiques ont déclaré aux cinéastes qu'il était erroné de tirer de telles conclusions sur la base des preuves disponibles.

David Relman, professeur de microbiologie et d'immunologie à l'université de Stanford, membre de l'équipe de renseignement du président Joe Biden, a déclaré : "J'ai été un peu perplexe et un peu contrarié par cinq très bons scientifiques, dont certains que je connais bien, qui, à mon avis, sont allés bien au-delà de ce qu'ils auraient dû dire, sur la base des données dont nous disposons tous."

Richard Ebright, professeur de chimie et de biologie chimique à l'université Rutgers, a ajouté : "Ce n'étaient pas des articles scientifiques, ils ne présentaient pas de preuves scientifiques, ils n'analysaient pas et n'étayaient pas des données scientifiques, ils présentaient des opinions, ils n'avaient pas leur place dans des revues scientifiques.

"Un petit groupe de scientifiques, aidé par des journalistes, a établi et imposé un faux récit selon lequel la science montrait que le Sras-Cov-2 était un débordement zoonotique naturel et un autre faux récit selon lequel il s'agissait du consensus scientifique."

Le documentaire montre comment un groupe disparate de scientifiques a été contraint de lancer sa propre enquête sur les origines de la Covid-19. Ils ont découvert que l'équipe de Wuhan avait travaillé en 2013 avec un virus qui est le plus proche du Sras-Cov-2 jamais trouvé.

Ce virus avait été découvert chez des chauves-souris fer à cheval vivant dans un puits de mine à Mojiang, dans le Yunnan, en Chine, en 2013. Ce même puits de mine avait également été associé à une maladie grave de type pneumonie chez des mineurs en 2012, qui avait tué trois personnes.

Le professeur Nikolai Petrovsky, directeur du service d'endocrinologie du centre médical Flinders en Australie, a déclaré aux cinéastes qu'il avait établi que la Covid-19 était apparu déjà parfaitement adapté pour infecter les humains.

Son équipe a utilisé des modèles informatiques pour vérifier à quelle espèce le virus se liait le plus fortement, et a découvert qu'il s'agissait de l'homme. Il pense que l'ancêtre du virus a pu être cultivé dans des cellules humaines ou des souris humanisées et qu'il a évolué sur plusieurs générations pour infecter les humains, avant de s'échapper.

Le professeur Petrovsky a déclaré que la façon dont le coronavirus s'est répandu si rapidement dans le monde, sans avoir besoin de muter au départ, était très inhabituelle.