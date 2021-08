Des virus cachés dans votre organisme pourraient-ils être à l'origine d'une Covid de longue durée ? (The Telegraph)

Des virus cachés dans votre organisme pourraient-ils être à l'origine d'un Covid long ?

Article originel : Could hidden viruses in your body be causing long Covid?

Par David Cox

The Telegraph, 2.08.21



Une nouvelle image émerge, qui relie cette maladie souvent débilitante à d'autres syndromes post-viraux.



La plupart des chercheurs sur la Covid de longue durée ("Covid long") pensent qu'il y a probablement plusieurs causes pour différents sous-groupes de patients.



En mars 2020, alors que la première vague de Covid déferlait inexorablement sur l'Europe, Aliss Henneton a commencé à développer une constellation désormais révélatrice de symptômes grippaux, d'essoufflement et de fatigue.

Âgée de 33 ans et en bonne santé, Aliss Henneton a travaillé dans la politique à Londres avant de s'installer dans le sud de l'Espagne avec son compagnon pour gérer un centre de sauvetage d'animaux. Bien qu'il n'ait jamais été confirmé qu'elle était atteinte de la Covid, car il n'existait pas de tests à grande échelle à l'époque, il semble certain qu'il s'agissait du virus.

Mais après s'être initialement estompés, de nouveaux symptômes sont apparus, et cette fois-ci, ils ne se sont pas atténués. "Je me suis réveillée avec le pire mal de tête de ma vie", se souvient-elle. "C'est là que ma vie a changé pour toujours".

Près de 18 mois plus tard, Henneton est toujours souffrante. Au cours de l'année écoulée, elle a eu le cœur qui s'emballe, des secousses musculaires et faciales, un brouillard cérébral, des chutes soudaines de tension artérielle qui l'ont fait s'évanouir, des douleurs musculaires et articulaires et des difficultés à avaler. Elle fait partie d'une génération de personnes touchées par la Covid de longue durée - une étude récente suggère que deux millions d'adultes, rien qu'en Angleterre, ont eu des symptômes durant plus de 12 semaines.

Parmi eux, le pilote de course Lewis Hamilton, qui a été testé positif au coronavirus en décembre et qui dit en ressentir encore les effets persistants. Après le Grand Prix de Hongrie la semaine dernière, Hamilton a admis qu'il s'était "battu toute l'année" avec sa santé. "J'ai eu de très gros vertiges et tout était un peu flou sur le podium", a-t-il déclaré.

Alors qu'Hamilton a réussi à continuer à courir, Henneton faisait des recherches sur les syndromes post-viraux depuis son lit. "J'ai cherché toutes les maladies, du SRAS à Lyme, en passant par la malaria et le VIH", dit-elle. "Une chose qu'elles avaient toutes en commun était la possibilité de réactivation d'infections opportunistes, en raison de l'affaiblissement du système immunitaire."

Après avoir payé des tests de diagnostic privés, elle a découvert que son organisme combattait un certain nombre d'agents pathogènes, notamment le virus d'Epstein-Barr (EBV), le cytomégalovirus et les virus de l'herpès humain 1, 2 et 6. Il s'agit d'infections extrêmement courantes, que beaucoup d'entre nous ont à l'état dormant dans nos cellules, mais lorsque l'organisme est immunodéprimé - par exemple, en raison du stress ou d'une infection aiguë - ces virus peuvent reprendre vie et infecter de nouveaux tissus, provoquant toute une série d'affections.

Aliss Henneton est convaincue qu'ils sont responsables de ses symptômes, et ces derniers mois, l'idée que les virus réactivés sont responsables d'au moins une partie des cas de Covid long a gagné en popularité - ouvrant de nouvelles possibilités pour des traitements indispensables. Les scientifiques pensent que l'une des raisons pour lesquelles la Covid longue pourrait être particulièrement répandue est que le virus Sars-Cov-2, qui cause la Covid, possède un mécanisme qui bloque la signalisation de l'interféron, un élément clé des défenses immunitaires de l'organisme qui aide à contrôler les herpèsvirus supprimés.

En juin, une petite étude portant sur 30 patients atteints de la Covid de longue date a révélé que 20 d'entre eux présentaient des taux élevés d'anticorps anti-EBV, ce qui suggère que le virus s'était réveillé dans leur organisme après l'infection par le coronavirus. Cette découverte fait suite à un certain nombre d'études qui ont révélé que l'EBV et divers herpèsvirus se réactivaient chez les patients atteints de la maladie de Creutzfeldt-Jakob. Si l'EBV peut provoquer une mononucléose, également connue sous le nom de fièvre glandulaire, il reste le plus souvent dormant et inaperçu dans l'organisme, généralement sans effets néfastes - bien que certains scientifiques l'aient associé au développement de divers cancers et maladies auto-immunes chez les personnes vulnérables.

De nombreux rapports anecdotiques ont fait état de patients qui ont eu infection Covid depuis longtemps qui ont vu réapparaître le zona - causé par le virus de l'herpès, qui provoque la varicelle et reste en sommeil dans le corps depuis l'enfance - dans le cadre de leur maladie. "J'ai eu des symptômes de zona réactivés sur mon bras, parmi de nombreux autres symptômes du Covid long", explique Judith Crosier, une enseignante de 54 ans, malade depuis mars 2020.

Selon Amy Proal, une microbiologiste qui dirige la Fondation de recherche PolyBio, qui étudie les causes de différentes maladies chroniques, cela s'explique par le fait que les virus de l'herpès sont particulièrement habiles à se cacher dans différentes parties du corps.

"Les virus de l'herpès peuvent se loger dans le sang, la salive ou d'autres cellules, et rester sous une forme latente où ils ne sont pas très actifs", explique-t-elle. "Ainsi, si votre système immunitaire se dégrade ou n'est pas en grande forme en raison d'une infection aiguë, il peut se cacher dans votre corps....



