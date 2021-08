Deux personnes sont décédées au Japon après avoir reçu des injections des vaccins Moderna suspendus (Reuters)

Deux décès au Japon après injection des vaccins Moderna suspendus

Article originel : Two die in Japan after shots from suspended Moderna vaccines

Reuters, 28.08.21



TOKYO - Deux personnes sont décédées après avoir reçu des injections du vaccin contre la COVID-19 de Moderna Inc. qui faisait partie de lots suspendus par la suite en raison de la découverte de contaminants, a indiqué samedi le ministère japonais de la santé.



Les hommes, âgés de 30 ans, sont décédés ce mois-ci quelques jours après avoir reçu leur deuxième dose de Moderna, a indiqué le ministère dans un communiqué. Chacun d'entre eux avait reçu une dose provenant de l'un des trois lots de fabrication suspendus jeudi. Les causes des décès font l'objet d'une enquête.

Le Japon a interrompu l'utilisation de 1,63 million de doses de Moderna expédiées à 863 centres de vaccination dans le pays, plus d'une semaine après que le distributeur national, Takeda Pharmaceutical Co , a reçu des rapports faisant état de la présence de contaminants dans certains flacons.

"À l'heure actuelle, nous n'avons aucune preuve que ces décès sont causés par le vaccin Moderna contre la COVID-19", ont déclaré Moderna et Takeda dans un communiqué samedi. "Il est important de mener une enquête formelle pour déterminer s'il y a un lien quelconque"...



...Les contaminants trouvés dans certains flacons au Japon seraient des particules métalliques, a rapporté la chaîne de télévision publique NHK, citant des sources du ministère de la Santé...

