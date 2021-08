Diminution importante et significative de l'efficacité des vaccins Moderna et Pfizer contre le variant delta selon une étude de la Mayo Clinic

Une étude publiée dans MedRxiv en attendant une publication dans une revue internationale après évaluation par des pairs retrouve une baisse significative et importante de l'efficacité vaccinale contre le variant delta de la Covid. Cette étude est réalisée rétrospectivement par la Mayo Clinic et nference dans le Minnesota sur plus de 50.000 personnes aux Etats-Unis et si elle retrouve une efficacité des vaccins contre la souche alpha de la Covid entre janvier et juin, elle note une baisse significative de l'efficacité vaccinale contre le variant delta en juillet avec les vaccins de Moderna et Pfizer :



"Nous avons défini des cohortes de personnes vaccinées et non vaccinées du Minnesota (n = 25 589 chacune) appariées en fonction de l'âge, du sexe, de la race, des antécédents de test PCR du SRAS-CoV-2 et de la date de vaccination complète. Les deux vaccins ont été très efficaces pendant cette période d'étude contre l'infection par le SRAS-CoV-2 (ARNm-1273 : 86 %, IC à 95 % : 81-90,6 % ; BNT162b2 : 76 %, IC à 95 % : 69-81 %) et les hospitalisations associées au COVID-19 (ARNm-1273 : 91,6 %, IC à 95 % : 81-97 % ; BNT162b2 : 85 %, IC à 95 % : 73-93 %). Cependant, en juillet, l'efficacité contre l'infection était considérablement plus faible pour le mRNA-1273 (76 %, IC 95 % : 58-87 %) avec une réduction encore plus prononcée de l'efficacité pour le BNT162b2 (42 %, IC 95 % : 13-62 %)."



Nous avons souligné le passage opportun dans l'abstract ci-dessous que nous avons traduit.



La source de l'article est la suivante :

Comparaison de deux vaccins ARNm très efficaces contre la COVID-19 pendant les périodes de prévalence des variants Alpha et Delta

Article originel : Comparison of two highly-effective mRNA vaccines for COVID-19 during periods of Alpha and Delta variant prevalence

Par Arjun Puranik, Patrick J. Lenehan, Eli Silvert, Michiel J.M. Niesen, Juan Corchado-Garcia, John C. O’Horo, Abinash Virk, Melanie D. Swift, John Halamka, Andrew D. Badley, A.J. Venkatakrishnan, Venky Soundararajan

MedRxiv