Divergences de données et rapports non conformes sur les données intermédiaires de l'essai de phase 3 du vaccin Sputnik V (The Lancet)

Divergences de données et rapports non conformes sur les données intermédiaires de l'essai de phase 3 de Sputnik V

Article originel : Data discrepancies and substandard reporting of interim data of Sputnik V phase 3 trial

Par Enrico M Bucci et al.,

The Lancet, 12.05.21

DOI:https://doi.org/10.1016/S0140-6736(21)00899-0

L'accès restreint aux données nuit à la confiance dans la recherche. L'accès aux données qui sous-tendent les résultats des études est impératif pour vérifier et confirmer les résultats revendiqués. C'est encore plus grave s'il y a des erreurs apparentes et des incohérences numériques dans les statistiques et les résultats présentés. Malheureusement, c'est ce qui semble se produire dans le cas de l'essai de phase 3 de Sputnik V





Plusieurs experts [3,4] ont trouvé des données problématiques dans les résultats publiés de la phase 1/2.[2]

Nous avons fait de multiples demandes indépendantes d'accès à l'ensemble des données brutes, mais elles sont restées sans réponse. Bien qu'ils aient publiquement nié certains problèmes, des corrections formelles ont été apportées à l'article,[2] répondant ainsi à certaines préoccupations.[5]

Nonobstant les problèmes précédents et le manque de transparence, les résultats intermédiaires de l'essai de phase 3 du vaccin Sputnik V[1] soulèvent à nouveau de sérieuses inquiétudes.



Nous avons une sérieuse inquiétude concernant la disponibilité des données à partir desquelles les investigateurs tirent leurs conclusions. Les chercheurs déclarent que les données ne seront pas partagées avant la fin de l'essai, et seulement après approbation des parties prenantes, y compris un soi-disant département de sécurité. Le partage des données est l'une des pierres angulaires de l'intégrité de la recherche ; il ne doit pas être conditionnel et doit respecter les principes du FAIR.

La deuxième préoccupation concerne le protocole de l'essai, comme cela a déjà été décrit dans une lettre ouverte de la Société russe pour la médecine fondée sur les preuves [3].

Les investigateurs de Sputnik V mentionnent que trois analyses intermédiaires ont été ajoutées à l'étude le 5 novembre 2020,[1] mais ce changement n'a pas été enregistré sur ClinicalTrials.gov (NCT04530396).



Malheureusement, le protocole complet de l'étude n'a pas été rendu public, de sorte que la justification de ce changement ou l'ajustement du taux d'erreur de type I, le cas échéant, ne sont pas connus. Selon l'enregistrement ClinicalTrials.gov NCT04530396, le résultat primaire a été modifié le 17 septembre 2020.



Initialement, le résultat primaire devait être évalué après la première dose, mais l'évaluation a été reportée après la deuxième dose. Le résultat primaire présenté (efficacité de 91-6%) dépend de ce changement, mais les raisons de ce changement n'ont pas été rendues publiques. De plus, le dernier enregistrement de ClinicalTrials.gov (22 janvier 2021) définit le résultat primaire de manière incohérente : "Mesures du résultat primaire : pourcentage de sujets de l'essai... après la première dose... en fonction du pourcentage... après la deuxième dose".



Outre ces modifications du protocole, la définition du résultat primaire n'est pas claire dans l'article,1

où il est dit que lorsque la COVID-19 était suspectée, les participants étaient évalués à l'aide de "protocoles de diagnostic de la COVID-19, y compris le test PCR". Ici, il nous manque certaines informations cruciales, comme les paramètres cliniques déterminant la suspicion de COVID-19, les protocoles de diagnostic utilisés, le moment où le test PCR a été effectué, la méthode spécifique utilisée ou le nombre de cycles d'amplification utilisés. La façon dont les cas de suspicion de COVID-19 ont été définis pourrait avoir entraîné un biais dans les tests PCR utilisés pour évaluer le nombre de cas de COVID-19 confirmés, ce qui est crucial pour la détermination de l'efficacité.



Un dernier point d'inquiétude concernant le protocole de l'étude porte sur le recrutement et la randomisation des patients. D'après le profil de l'essai figurant à la figure 1 de l'article,[1] 35 963 personnes ont été sélectionnées et 21 977 personnes ont été randomisées. L'enregistrement de ClinicalTrials.gov pour NCT04530396 (20 janvier 2021) mentionne que 33 758 patients ont été recrutés. On pourrait s'attendre à ce que ce dernier chiffre soit égal au nombre de participants dépistés ou randomisés. En outre, il n'y a aucune information sur la cause de l'exclusion de 13 986 participants, conformément au profil de l'essai.



La troisième préoccupation concerne les données rapportées et les résultats numériques. Nous avons relevé les incohérences suivantes dans les données : (1) dans la figure 2 de l'article,[1] les données pour le groupe vacciné au jour 20 font référence à un plus grand nombre d'individus qu'au jour 10, comme s'il manquait des informations pour 100 participants au jour 10, ou si des participants avaient été recrutés après le jour 10 (la figure 2 a été officiellement corrigée le 20 février 2021, mais la déclaration de correction n'indiquait pas les raisons conduisant à cette correction) ; et (2) dans le tableau S1 de l'annexe1 le nombre de participants indiqué pour les différentes cohortes d'âge vaccinées ne correspond pas au total indiqué (n=338 vs n=342). Avec de telles incohérences, nous mettons en doute l'exactitude des données rapportées.



Un résultat très particulier de la principale analyse de sous-groupe du résultat primaire a attiré notre attention. L'efficacité du vaccin était considérée comme élevée pour tous les groupes d'âge. Les pourcentages rapportés étaient de 91-9% dans le groupe d'âge 18-30 ans, 90-0% dans le groupe d'âge 31-40 ans, 91-3% dans le groupe d'âge 41-50 ans, 92-7...



