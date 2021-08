Dix raisons pour lesquels les masques faciaux ne fonctionnent pas contre les épidémies de virus respiratoires (SPR)

On sait depuis des décennies que les masques faciaux ne fonctionnent pas contre les épidémies de virus respiratoires. Pourquoi une grande partie du monde est-elle encore tombée dans la folie du masque facial ? Dix raisons.



1) Le modèle des gouttelettes

De nombreuses «autorités sanitaires» se sont appuyées sur le «modèle de gouttelettes» obsolète de la transmission du virus. Si ce modèle était correct, les masques faciaux fonctionneraient effectivement. Mais en réalité, les gouttelettes respiratoires - qui par définition ne peuvent pas être inhalées - ne jouent quasiment aucun rôle dans la transmission du virus. Au lieu de cela, les virus respiratoires sont transmis via des aérosols beaucoup plus petits , ainsi que, éventuellement, certaines surfaces d'objets . Les masques faciaux ne fonctionnent contre aucune de ces voies de transmission.

2) Le paradoxe asiatique

Au cours de la première année de la pandémie, plusieurs pays d'Asie de l'Est avaient un taux d'infection à coronavirus très faible, et de nombreux «experts de la santé» ont faussement supposé que cela était dû aux masques faciaux. En réalité, cela était dû à des contrôles aux frontières très rapides dans certains pays voisins de la Chine ainsi qu'à une combinaison de facteurs métaboliques et immunologiques qui ont réduit les taux de transmission. Néanmoins, de nombreux pays d'Asie de l'Est ont également été submergés par le coronavirus (voir les graphiques ci-dessous).

3) Le mirage tchèque

Au printemps 2020, la République tchèque a été l'un des premiers pays européens à introduire des masques faciaux. Parce que le taux d'infection tchèque est initialement resté faible, de nombreux «experts de la santé» ont faussement conclu que cela était dû aux masques. En réalité, la majeure partie de l'Europe de l'Est a simplement raté la première vague de l'épidémie. Quelques mois plus tard, la République tchèque avait le taux d'infection le plus élevé au monde , mais à ce moment-là, une grande partie du monde avait déjà introduit des mandats de masque facial.

4) Fausse science

Pendant des décennies, des études ont montré que les masques faciaux ne fonctionnent pas contre les épidémies de virus respiratoires. Mais avec le début de la pandémie de coronavirus et la pression politique croissante (voir ci-dessous), des études sont soudainement apparues affirmant le contraire. En réalité, ces études étaient un mélange de données d'observation confuses, de modélisation et de résultats de laboratoire irréalistes, et de fraude pure et simple. L'étude frauduleuse la plus influente était certainement la méta-étude mandatée par l' OMS publiée dans The Lancet.

5) Transmission asymptomatique

Un autre facteur contribuant à la mise en œuvre des mandats de masque était la notion de «transmission asymptomatique». L'idée était que tout le monde devrait porter un masque car même les personnes sans symptômes pourraient propager le virus. L'importance de la transmission asymptomatique et pré-symptomatique est toujours un sujet de débat - jusqu'à la moitié de toutes les transmissions peuvent se produire avant les symptômes -, mais de toute façon, les masques faciaux ne fonctionnent tout simplement pas contre la transmission par aérosol.

6) Pression politique

Plusieurs facteurs politiques ont contribué à la mise en œuvre des mandats de masque. Premièrement, certains politiciens voulaient simplement « faire quelque chose » contre la pandémie ; deuxièmement, certains politiciens pensaient que les masques faciaux pourraient avoir un « effet psychologique » et pourraient « rappeler » aux citoyens de rester prudents (au contraire, cela a eu l'effet inverse : créer un « faux sentiment de sécurité ») ; troisièmement, certains politiciens ont utilisé des mandats de masque pour faire respecter la conformité et faire pression sur la population pour qu'elle accepte la vaccination de masse.

De plus, il y avait un cercle vicieux entre science et politique : les politiciens prétendaient « suivre la science », mais les scientifiques suivaient la politique. Par exemple, l'OMS a admis que ses directives mises à jour sur les masques étaient une réponse au « lobbying politique » , et non à de nouvelles preuves.

7) Les médias

Sans surprise peut-être, la plupart des médias ont amplifié la science frauduleuse et la pression politique pour introduire des mandats de masque. Seuls certains médias indépendants et certains experts véritablement indépendants ont remis en question la validité des preuves sous-jacentes. Cependant, leurs voix ont été supprimées car des organisations de « vérification des faits » douteuses ont appliqué avec empressement les directives officielles et ont étranglé ou censuré de nombreux articles et vidéos critiquant les masques faciaux.



8) « Les chirurgiens portent des masques »

Les chirurgiens portent des masques, ils doivent donc être efficaces, non ? C'était une autre notion contribuant au malentendu du masque facial. En réalité, les chirurgiens portent des masques non pas contre les virus, mais contre des bactéries beaucoup plus grosses, mais plus important encore, des études ont montré depuis longtemps que même les masques des chirurgiens ne font aucune différence en termes d'infections bactériennes des plaies.



9) Mèmes trompeurs

Pour convaincre les utilisateurs de médias sociaux à faible QI de l'efficacité des masques faciaux, plusieurs mèmes non scientifiques ont été créés. Le plus célèbre était probablement le mème « faire pipi dans votre pantalon » , partagé par de nombreux « experts de la santé ». Beaucoup de ces mèmes ont exploité le fait que la plupart des gens ne réalisent tout simplement pas à quel point les aérosols viraux sont petits et omniprésents.



10) Doubler

Après que les mandats de masque aient été mis en œuvre dans le monde et que des centaines de milliards de dollars aient été dépensés pour des masques, il est vite devenu évident, une fois de plus, que les masques ne fonctionnent tout simplement pas contre les épidémies de virus respiratoires (voir les graphiques ci-dessous). Mais à ce stade, ni les politiciens, ni les «experts de la santé», ni les citoyens dupés qui ont dû les porter pendant des mois ne voulaient plus l'admettre.

Au lieu de cela, certaines «autorités sanitaires» ont doublé et imposé le masquage extérieur (même sur les plages), le double masquage ou le masquage N95 / FFP2, en vain. La seule nouvelle idée scientifique produite pendant la pandémie de coronavirus était que même les mandats des masques N95/FFP2 n'ont fait aucune différence .



Suède : L'exception qui a confirmé la règle